Kotiseudulla on keskeinen merkitys jokaisen ihmisen hyvinvoinnille. Kotiseutu tarvitsee elinvoimansa ja yhteisöllisyyden lähteensä, koulut.

Tutkimusten mukaan on olemassa suuri joukko lapsiperheitä, joiden toive on päästä kasvattamaan lapsensa maaseutumaisissa oloissa lähellä luontoa. Oulun monimuotoisuus tukeekin työvoiman muuttoa kaupungin alueelle ja on kustannustehokasta.

Tietoliikenneyhteydet mahdollistavat jo osittain työnteon paikasta riippumatta, kunhan palvelut turvataan. Lapsiperheille keskeiset palvelut ovat turvallinen varhaiskasvatus ja koulut.

Koulut ovat oppimisen lisäksi myös alueen toiminnallisia keskuksia. Alueen näköinen ja kokoinen lähikoulu on tärkeä lapsen etu, kuten Sanna Petäjämaa (Kaleva 21.4.) pro gradu -tutkielmansa pohjalta osuvasti tiivisti.

Lähikoulun turvaaminen on myös kaupungin lakisääteinen velvollisuus perusopetuslain 6§ mukaan seuraavasti: ”Opetus tulee kunnassa järjestää siten, että oppilaiden matkat ovat asutuksen, koulujen ja muiden opetuksen järjestämispaikkojen sijainti sekä liikenneyhteydet huomioon ottaen mahdollisimman turvallisia ja lyhyitä.”

Laki ei jätä tulkinnan varaa, sillä olemassa olevat koulut ovat hyvässä kunnossa ja täyttävät mainitut edellytykset. Lain tarkoitus on turvata perustuslaillinen perusoikeus ihmisten ja tässä tapauksessa eritoten pienten alakouluikäisten lasten tasavertaisesta kohtelusta asuinalueesta riippumatta.

Kustannussäästöjä ei tuhansien lakkautettujen suomalaiskoulujen jälkitarkasteluissa ole kyetty osoittamaan. Perusopetuksen kustannukset ovat kasvaneet koulutusaloista valtakunnallisesti eniten, vaikka samaan aikaan on lakkautettu yli 90 prosenttia maaseudun pienistä alakouluista (Kari Lehtola, 2017).

Opetuksen järjestämisvastuu ei häviä, vaikka jokin yksittäinen kustannuspaikka (koulu) lakkautetaan. Osaoptimointi ei tuota toivottua tulosta, kun vanhan koulun käyttämättömäksi jäävän kiinteistön kustannukset jäävät kunnalle maksettavaksi ja oppilaiden koulukuljetuksista syntyy uusia lisäkustannuksia.

Edellä kuvattujen seikkojen valossa on kummallista, että lakkautusasia on edes noussut pöydälle, tosin vailla poliittista ja juridista vastuuta olevan konsulttiyhtiön toimesta.

Oulujokivarsi on tärkeä osa Oulua. Se on Pohjois-Pohjanmaan kulttuurihistoriallisesti arvokasta aluetta; täältä löytyvät Turkansaaren ulkomuseo, erinomaiset pyöräilyreitit ja luontokohteet sekä muita kaupungin suosituimpiin kuuluvia liikuntapaikkoja.

Oulun kaupungin pienten lasten koulujen tulevaisuuden puolesta on avattu kuntalaisaloite, joka lyhyessä ajassa on saanut jo 1 500 allekirjoitusta osoittaen kouluverkon ja kaupungin diversiteetin – kotiseudun – merkityksen asukkaille. Oulujoki-Seuran yleiskokous julkaisi 28.2. yksimielisen kannanoton alueen koulujen puolesta.

Me allekirjoittaneet edellytämme Oulujokivarren Sanginsuun ja Pikkaralan koulujen säilyttämistä alueiden pienten alakouluikäisten lasten lähikouluina sekä Oulujokivarren osayleiskaavan edistämistä ja sisällön kehittämistä oppilasmäärien ja kotiseudun tulevaisuuden turvaamiseksi Oulun kaupunginvaltuuston 27.1.2020 §2 päätöksen mukaisesti yhteistyössä asukkaiden kanssa.

Oulujoki-Seuran hallituksen jäsenet

Jouko Arvola

TkT, seuran hallituksen pj.

Antti Ruuttunen

luokanopettaja, KM, vpj.

Hanna Kinnula-Yliluoma

varhaiskasvatuksen opettaja, siht.

Elise Lujala

KT

Pirjo Bastman

LuK

Marja Kynkäänniemi

lehtori, FT

Kaija Melamies

luokan-/erityisluokan opettaja, KM

Lue lisää lukijoiden mielipiteitä päivän Kalevasta!

Näin lähetät mielipidekirjoituksen Kalevaan.