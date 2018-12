Meillä kaupunkiin haetaan pöhinää päättäjätasolta.

Kadun tukkiminen oli loistava veto. Saatiin Rotuaari autioksi ja sitä on kiva katsella tyhjänä nyt kun se on vielä lämmitetty. Veronmaksajat tosin maksaa lämmityksen joten se on ihan ok.

Nyt kun Vima lähti ja toukokuussa kun HenkkaMaukka pakkaa kamat on siellä entistä tilavampaa👍🏻. Jos vielä Kappahl nostaisi kytkintä niin kuin Hehku ja Robersin kahvi tekivät niin olisi huomaa nimi ”Kauppakortteli Pekuri”🤣😅🤪😂👏🏻 entistä viihtyisämpi. Tiedä vaikka saaraisiin korkeita asuinrakennuksia tilalle.

Torin monttu oli meiltä hyvin loppuun saakka suunniteltu, niin kuin Kauppahallin remonttikin.

On siinä Arinalle tilaa nyt rakentaa. Kunhan rahoitetaan vielä uusi monitoimiareena, johon ennen kaikkea hieno jäähalli ja Business Oululle hienot tilat, niin Oulu alkaa olla kulttuurin pääkaupunki🤩