Hallitusohjelman kirjaus hoitajamitoituksesta on nyt 0,7 kuten ennen vaaleja melkein jokainen puolue halusi. Kuitenkin nyt näyttää vahvasti siltä, että se ei toteudu sillä aikataululla kuin äänestäjät olivat sen uskoneet toeutuvan heille annetuissa vaalilupauksissa. On puhuttu jopa vuodesta 2025 ennen kuin hoitajamitoitus toteutuisi kokonaismääräisenä.

Tarvitaan kovempaa kunnianhimoa ja kireämpi aikataulu. Kunnilla on nyt suuri vastuu siitä, miten kyseinen lain kohta hoidetaan. Rahaa se vaatii, mutta on myös koko kansaa koskettava kunnia-asia. Meidän on pidettävä omista vanhuksistamme huolta nyt ja tulevaisuudessa. Voisiko Oulu olla se paikkakunta, missä kaikki vanhustenhoito olisi ensimmäisenä Suomessa kyseisen 0,7 mitoituksen piirissä?

Voisiko Oulu näyttää esimerkkiä koko Suomelle että tämä asia halutaan hoitaa niin kuin laki sanoo ja niin kuin on vaaleissa luvattu? Nyt hallituksessa on niitä puolueita, jotka edellistä hallitusta arvostelivat siitä, että kyseistä asiaa ei laiteta kuntoon ja nyt hallituksessa istuu ministeri joka sanoi, että tarvitaan vain yksi virkkeen muutos ja asia on kunnossa.

Oululaiset ministerit ja kansanedustajat: olisiko Oulu se paikka, jossa lakia noudatettaisiin ensimmäisenä?

Mauri Moilanen

Oulu

