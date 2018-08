Kirjoituksessa puhutaan ainoastaan lukiosta, YO-kirjoituksista ja välivuosista? Mitenkän ammattikoulupohjaiset opiskelija? Heitä ei tule unohtaa. Ammattikoululaiset ovat lukiolaisten kanssa samalla viivalla toisen asteen opitojensa kanssa ja heille tulee myös tarjota samat mahdollisuudet mitä lukiopohjaisille opiskelijoille.

Itse olen aikanaan käynyt amis/lukio yhdistelman ennen kuin hain korkeakouluun ja voin sanoa että ammattikoulupohjalta löytyy hyviä osaajia, joilla on potentiaalia akateemiseen tutkintoon. Akateemiseen tutkintoon ei todellakaan tarvita lukioiden pitkää matematiikaa, fysiikkaa tai muuta mitä nykyajan lukiot syöttävät. Ne voi opetella myös korkeakoulussa. Suomessa on jotenkin ajauduttu siihen ajatukseen että ainoa tie korkeakouluun on lukion kautta, joka on ihan huuhaata.

Mieluiten näkisin että yhteiskunta alkaisi kannustamaan enemmän lukio/ammattikoulu yhdistelmien opiskelemiseen kuin tarjoamaan siltaopintoja yliopistoihin ja korkakouluihin. Jos jostain syystä opintopaikka jää saamatta niin välivuoden voi olla töissä eikä jää tyhjän päälle ja on kuitenkin sosiaaliturvan piirissä.