Tämä on kyllä uskomatonta miten opettajat ja OAJ haluavat nostaa itsensä muiden ammattiryhmien yläpuolelle.

On ollut erittäin ikävää seurata sosiaalisesta mediasta miten moni opettajataustainen on esitellyt kuvia keskeneräisistä projekteista johon ei aiemmin ole ollut aikaa. Samaam aikaan muut ammattiryhmät, yrittäjät ja jopa kaupungin työntekijät on lomautettu tai palkka on keskeytetty. Osa opettajista ei todellakaan ansaitse mitään kiitosta, päinvastoin.

Hävetkää OAJ ja muut lusmuilijat!

Nyt on yhtenäisyyden aika, ei kenenkään nostaminen muiden yläpuolelle.

Lomautus on teille aivan oikein! Päättäjät kuunnelkaa vanhempia ja lapsia. Älkää näitä tärkeilijöitä. Kenelläkään muulla ei ole tällaista palkkaa ja näin pitkiä lomia, jolloin koko yhteiskunta pysähtyy, linja-autot eivät kulje normaalia reittiä ja aikatauluja, jne. Teille rakennetaan kalliita koulurakennuksia, ja aina jaksatte valittaa.

Muut joutuvat aina joustamaan omassa elämässään opettajien joustamattomuuden vuoksi. Nyt saatte tekin puolestanne joustaa ja kantaa kortenne kekoon kuntien ahdinkoon.