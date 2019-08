Laskelmia 90-luvulta: Yhdestä jääkiekkojoukkueesta kansalliselle huipulle pääseviä on toinen käsi tai jompikumpi jalka. Näin siis laskettuna, että joukkueessa on 25 pelaajaa. Se usko, että meidän tyttö/poika on juuri se, joka pääsee huipulle vie ajatukset vanhemmilta metsään. Valmentajilla on useimmiten liian kunnianhimoiset tavoitteet.

Mistä löytyy ne vanhemmat, vetäjät ja valmentajat, joitten ainoa motivaatio on saada lapset liikkumaan yhdessä ilman suurta menestymisen himoa? Se menestymisen himo tulee lapselle itselleen, jos on tullakseen. Silloin häntä pitää tukea siinä ja niitä polkuja menestymiseen löytyy, kun halua on.

Koskaan ei ole liian myöhäistä aloittaa uutta harrastusta. Itse aloitin uuden harrastuksen 55 vuotiaana.

Toivottavasti saat lapsesi jatkamaan voimistelua tai jotain muuta lajia ilo mielessä ilman menestyspaineita.