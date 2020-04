Suurin osa ihmisistä ympäri maailmaa on tällä hetkellä lukittautuneena kotiinsa koronaviruksen vuoksi ilman sosiaalisia kontakteja, ja joku meistä voi elää aivan yksin ilman mitään tekemistä.

Moni varmasti toivoo, että kriisi menisi pian ohi. Voisiko koronakriisistä löytää mitään myönteistä?

Koronavirus saattaa olla maapallon varoitus toiminnastamme. Meitä on täällä liikaa. Maapallo ei enää jaksa kantaa kuormaansa. Jos emme muuta nykyistä toimintaamme, planeettamme on tuhoon tuomittu. Tietysti osa spekuloi, että koronavirus saattaisi olla lähtöisin yhdysvaltalaisesta tai kiinalaisesta laboratoriosta tai että 5G-verkko toi tullessaan viruksen.

Ihmisillä on nyt pakostakin enemmän aikaa kääntää katseensa itseensä, miettiä omaa toimintaansa ja sen parantamista. Osa ihmisistä esimerkiksi ei usko ilmastonmuutokseen, jolloin ihminen toimii itsekkäästi edelleenkin, miten haluaa.

Ilmasto kuitenkin hyötyy viruksesta: kun pysymme kotona, liikenteestä tulevia päästöjä ei tule yhtä paljon kuin aiemmin ja tehtaatkin ovat sulkeneet oviaan. Tosin varsinkin nuoret saattavat tehdä nettiheräteostoksia yhä enemmän, koska kotona ei ole niin paljon virikkeitä, mutta tilattujen tuotteiden valmistamisesta ja kuljetuksesta syntyy päästöjä.

Monen ihmisen arki on normaalisti todella hektistä, ja laatuaika perheen kanssa jää sen takia vähäiseksi. Nyt on kotona perheen kanssa mahdollista viettää entistä enemmän aikaa yhdessä ja nauttia toistensa seurasta.

Toki lähellä olevan naama saattaa alkaa varmasti välillä ärsyttää ja riitoja syntyy, kun maailman tilannekin stressaa. Myös perheväkivallan määrä on kasvanut, kun kotoa ei pääse pois ja osan alkoholin käyttö lisääntyy.

Samoin ihmiset, jotka asuvat yksin, ovat varmasti entistä yksinäisempiä, koska ei ole muita, joiden kanssa viettää aikaa.

Kriisin jatkumisen myötä alkaa arvostaa asioita, joita piti ennen arkisina. Ravintolassa käynti tuntuu luksukselta, ja myös läheisten ja ystävien näkemisen tärkeyden huomaa. Nykyään on onneksi puhelimet, joilla voi soittaa puheluita ja laittaa viestejä.

Myös monista ravintoloista voi tilata ruokaa kotiin, mikä tukee ravintoloita taloudellisesti.

Moni työntekijä on tätä nykyä yllättäen uudessa tilanteessa: hänet on lomautettu, tai hän joutuu etätyöskentelemään kotona. Varsinkin yritykset joutuvat soveltamaan toimintaansa. Koko maailman talous kärsii koronaviruksesta.

Kaikille tilanne on uusi. Kotoa työskentelevillä ei välttämättä ole tarpeeksi tarvikkeita ja laitteita. Myös työpaikalta työskentelevät laittavat itsensä riskiin joutuessaan kohtaamaan ihmisiä, joista osa saattaa olla tietämättään sairas.

Koulunkäyntikin on vaikeutunut. Etäopetuksessa opettajien on työlästä seurata oppilaiden työskentelyä ja sitä, tekevätkö he oikeasti annetut tehtävät. Joku voi helposti kopioida tehtäviä muilta.

Osalle oppilaista vastuun ottaminen etäopiskelusta on liikaa, ja sen takia kotitehtävät saattavat jäädä tekemättä. Etäopiskelija alkaa todella arvostaa omaa kouluaan ja lähiopetusta.

Mitä koronakriisistä voi oppia? Entistä enemmän oppii arvostamaan tärkeitä asioita: vapautta liikkua, harrastaa sekä tavata läheisiä ihmisiä ja kavereita.

Kriisistä todellakin löytyy positiivisia asioita.

Huonojakin puolia on pitkä lista, mutta niitä ajattelemalla olo ei ainakaan parane.

Nyt on aikaa keskittyä tekemään sitä, mihin aiemmin ei ollut aikaa, joten otetaan tilanteesta ilo irti.

Saga Kouri

Kastellin koulu, 8. luokka

Oulu

