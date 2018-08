”Maailman kasvihuonekaasupäästöistä laivaliikenne tuottaa nykyisin runsaat kolme prosenttia. Vuoteen 2050 mennessä laivaliikenteen päästöjen osuus voi olla 17 prosenttia, jos mitään ei tehdä ja muut alat onnistuvat pienentämään päästöjä tavoitteidensa mukaisesti. Lento- ja laivaliikenne eivät ole mukana päästöjä rajoittavassa Pariisin ilmastosopimuksessa.”

Näin kirjoitti Helsingin Sanomat 14.8. En tiennyt noiden, joutilaita ees taas kuskaavien, periaatteessa täysin turhien alusten tuottavan järjettömiä hiukkas- ja hiilidioksidipäästöjä.

Suoraan mereen päätyvistä päästöistä en saanut varmaa tietoa, mutta nykyinen lainsäädäntö mahdollistaa laivojen jätevesipäästöt 12 mailin päässä rannikosta. Mikäli sinileväkukinto toimisi mittarina, niin voisi arvata ravinteita meriinkin lorahtavan.

Kaikkia näitä päästöjä voidaan vähentää huomattavasti, mutta se on raha- ja lainsäädäntökysymys.

Helsinkiin saapuvat 300 risteilylaivaa tuottavat jopa 300 miljoonan auton hiukkaspäästöt (Suomessa on 2,5 miljoonaa autoa). Kasvu- ja työllisyyshakuinen markkinatalous takaavat tämän jatkuvan ja uusista ennätyksistä kerrotaan iloiten.

Niin ja niin monta laivaa saadaan Helsinkiin ja miljoonia on luvassa. Satoja lentoja saapuu Lappiin ja matkailu vetää. Hienoja uutisia, jos katsotaan ihmisten työllisyyden ja talouden kannalta.

Ihminen on yksi laji maapallon kaikista, jopa 100 miljoonasta eläinlajista. Maapallon 4,5 miljardin vuoden matkasta nykyihminen on taittanut vaivaiset 300 000 vuotta. Voit ajatella maapallon iän kilometriksi, josta ihminen on kulkenut vaivaiset 6,6 senttiä.

Emme ole maanomistajia, vaikka omistaisimmekin sen paperilla. Toimimme mielestämme järkevästi, mutta katsopa asiaa kosmisesta näkökulmasta, kaiken ulkopuolelta ja moni alkaisi ihmetellä.

USA käyttää luonnonsuojeluun vaivaiset 5,7 miljardia sotilasbudjetin ollessa satakertainen, 574 miljardia dollaria.

Ajattelemmeko riittävästi jälkeläistemme elämää maapallolla vuonna 2030, 2080 tai 2500, vai onko se mahdotonta tässä ja nyt? Lastemme takia on oltava malttia ja rohkeutta pidättäytyä ja katsoa kauemmas.

Monilla on aikaa ja rahaa enemmän kuin tarvitsee. Risteilyhän on suorastaan pakko tehdä ja päälle vielä muutama lentomatka. Jotkut matkustavat Amerikkaan asti risteilemään tai Thaimaahan ruskettumaan, mutta onneksi se on vain pienen joukon hupia.

Toivon todella, etteivät Intian ja Kiinaan 2,75-miljardinen väki koskaan matkailusta kunnoilla innostu. Liika raha on ongelma, jos rahavirrat kanavoituvat hiilipohjaiseen matkustamiseen ja tavaraan.

Maapallon väkimäärä on 1 400-kertaistunut vain kymmenessä tuhannessa vuodessa. Kaikille 7 miljardille on mahdotonta luvata paljoakaan ilman huimia harppauksia liikkumisen ja energiantuotannon hiilettömyyteen.

Lomailu kotona hyvän kirjan parissa, lähimatkailu kotimaassa ja hyvien palveluiden käyttö voivat tarjota vertaansa vailla olevia kokemuksia. Kesällä matkustin Esko Valtaojan hienojen kirjojen matkassa kohti maailmankaikkeuden ääriä omassa riippumatossani.

Sain nähdä Oulujärven helmen Ärjänsaaren. Öinen kajakkiretki lähisaariin oli seikkailu vailla vertaa.

Pallas-Hetta-vaellus huikaiseviin lapin maisemiin oli etuoikeus. Metsämansikat Turun saariston pyöräretkellä, nam! On onni saada tehdä kaikki tuo omin voimin, kotimaassa.

Auttakaa minua, auttakaa itseänne! Muistakaa omat jälkeläisenne toimissanne. Pelastetaan tämä ainutlaatuisen upea planeettaamme selviämään stressistä, jonka toimemme nyt aiheuttavat.

Tämä planeetta, ehkä ainut keidas loputtoman avaruuden tyhjällä aavikolla on sen ansainnut.

Jussi Isoaho

Oulu Plogging yhteisön perustaja (plogging tarkoittaa lenkkeilyä roskia keräten.)

Oulu

