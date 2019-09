Kaleva puolusti pääkirjoituksessaan 30.8. kevytautoja nuorten liikkumisen turvallisuuden näkökulmasta. Toteutuessaan lakimuutos antaisi 15 vuotta täyttäneille kevyiden nelipyörien AM-ajokortilla ajo-oikeuden niin sanottuun kevytautoon. Ajokortin saamiseksi ei vaadita lainkaan ajo-opetusta. Nimenä kevytauto on harhaanjohtava, sillä auto on tavallinen henkilöauto, johon on asennettu nopeusrajoitin.

Lain valmistelua on jatkettu huolimatta siitä, että Euroopan komissio on jo varhaisessa vaiheessa huomauttanut sen olevan EU-lainsäädännön vastainen. Komissio huomauttaa lisäksi, että 15–17-vuotiaat ottavat aikuisia todennäköisemmin riskejä, ja esittää huolen tieturvallisuuden heikkenemisestä pienten lasten, jalankulkijoiden, pyöräilijöiden ja eläinten osalta.

Onnettomuustutkintainstituutin Mopoautoraportin perusteella valtaosa mopoauto-onnettomuuksista on johtunut nuoren kuljettajan kokemattomuudesta ja liian suuresta tilannenopeudesta. Sivullisille mopoauto ei ole ollut tilastoissa erityisen suuri vaara.

Kevytauto voikin törmäystilanteissa olla sen kuljettajalle turvallisempi kuin kevyempi mopoauto, mutta samalla se kuitenkin olisi merkittävästi vaarallisempi erityisesti liikenteen heikommille osapuolille, kävelijöille ja pyöräilijöille. Yhdysvalloissa tehdyn tutkimuksen perusteella 16–17-vuotiaan kuljettajan onnettomuusriski on noin kaksinkertainen 18-vuotiaaseen verrattuna, vaikka ajokokemus huomioidaan.

Kevytautosta odotetaan selvästi mopoautoa suositumpaa, joten nuorten kuljettajien määrä liikenteessä kasvaisi. Lukujen perusteella näyttääkin vahvasti siltä, että kevytautolain myötä liikenneturvallisuus kokonaisuutena heikkenisi.

Koska kevytautolaki lisäisi autoilua, olisi se vastoin yhteiskunnallisia tavoitteita taistella ilmastonmuutosta vastaan, puhdistaa kaupunkien ilmaa ja kohentaa kansanterveyttä. Kevytautolaki lisäisi autoilua myös Oulussa, joka on ottanut tavoitteekseen vähentää henkilöautoilua ja kasvattaa kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen osuuksia liikenteestä.

Kevytautoihin kytkeytyy myös huoli nuorten liian vähäisestä liikunnasta. Tuoreimman LIITU-tutkimuksen (Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa) mukaan 15-vuotiaista vain joka viides liikkuu suositusten mukaisesti vähintään tunnin päivässä. Matkojen korvaaminen autoilulla vähentäisi entisestään liikuntaa. Päivittäisestä liikuntatarpeesta on helppo täyttää merkittävä osa kävelemällä tai pyöräilemällä arkimatkoja.

"Yhdysvalloissa tehdyn tutkimuksen perusteella 16–17-vuotiaan kuljettajan onnettomuusriski on noin kaksinkertainen 18-vuotiaaseen verrattuna, vaikka ajokokemus huomioidaan."

On useita hyviä syitä, miksi kevytautolaista kannattaa päästää irti. Lain vaikutuksia arvioitaessa olisi katsottava laajempaa kokonaisuutta, jossa ovat mukana ainakin liikenteen heikot osapuolet, ilmastonmuutos ja nuorten liian vähäinen liikunta. Uuden autoluokan keksimisen sijaan nuorten itsenäisiä liikkumisedellytyksiä, liikenneturvallisuutta ja hyvinvointia edistetään parhaiten kehittämällä joukkoliikennettä sekä suunnittelemalla kävelylle ja pyöräilylle laadukkaita ja miellyttäviä liikenneympäristöjä.

Pasi Haapakorva

Salla Kangas

Oulun polkupyöräilijät ry

Lue lisää lukijoiden mielipiteitä päivän Kalevasta!

Näin lähetät mielipidekirjoituksen Kalevaan.