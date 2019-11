Kalevassa oli 25.11. artikkeli raudanpuutteeseen liittyen. Artikkelissa haastateltu emeritusprofessori Kari Remes toi esille huolensa ”ferritiinivillityksestä”. Hänen mukaansa ferritiini on tarpeen määrittää vain silloin, kun tutkitaan anemiaa.

Hän tuo jutussa esille myös sen, että potilas voi usein toivoa ferritiinimittausta epämääräisten väsymysoireiden takia, jotta oireille löytyisi niin sanottu salonkikelpoinen selitys. Remeksen mukaan raudanpuute ilman anemiaa on villitys, eikä sen merkityksestä ole olemassa varmaa tietoa.

Me raudanpuutteesta ilman anemiaa kärsivät tiedämme, että ravintoainepuutoksellamme on jokin syy. Se syy on terveydenhuollon tehtävänä selvittää ja hoitaa. Tiedämme myös, että Remeksen mainitsemat epämääräiset väsymysoireet voivat olla raudanpuutteen ilman anemiaa oireita, mutta tiedostamme, että ne voivat liittyä myös muihin asioihin.

Tiedämme myös, että raudanpuute ilman anemiaa aiheuttaa väsymyksen lisäksi monia muita oireita, joista osa voi olla terveydelle ja esimerkiksi työssä jaksamiselle erittäin haitallisia. Oireita ovat väsymyksen ja uupumuksen lisäksi muun muassa sydämen rytmihäiriöt, nopea leposyke, hengenahdistus, lihasten kipeytyminen ja huono palautuminen, levottomat jalat, nielemisvaikeus, muistihäiriöt, keskittymiskyvyn puute ja lapsettomuus.

"On myös kustannustehokkaampaa toimia ennaltaehkäisevästi."

Tyypillisin raudanpuutteesta ilman anemiaa kärsivä henkilö on nainen, jolla on runsaat kuukautiset tai jolla on useita synnytyksiä takanaan. On selvää, että kehomme rasittuu ja menettää rautavarastoja muun muassa näistä syistä johtuen. On selvää, että esimerkiksi runsaat kuukautiset johtuvat usein jostakin terveysongelmasta, jopa sairaudesta. Asioista, jotka terveydenhuollon tulee selvittää ja parhaansa mukaan hoitaa.

On olemassa huomattava määrä tutkimuksia varastoraudan merkityksestä sekä raudanpuutteen ilman anemiaa aiheuttamista oireista ja riskeistä terveydelle.

Lisäksi on olemassa huomattava määrä tietoa siitä, mitä etuja raudanpuutteen ilman anemiaa korjaamisesta on ihmiselle. Korjaamisen tulee aina lähteä syyn selvittämisestä ja poistamisesta. Vasta sen jälkeen voidaan puhua rautalisän käytöstä lääkärin ohjeistuksella. Lehtiotsikoista huolimatta me raudanpuutteesta ilman anemiaa kärsivät emme kuvittele, että rautainfuusio, eli suoraan suoneen annettava rauta, olisi ensimmäinen tai ainoa ratkaisu ravintoainepuutokseemme. On surullista, että terveyshuolemme leimataan villitykseksi.

Raudanpuute ilman anemiaa voi ajan kuluessa johtaa raudanpuuteanemiaan. Mielestämme on nurinkurista jäädä odottamaan raudanpuuteanemian syntymistä. On myös kustannustehokkaampaa toimia ennaltaehkäisevästi. Ferritiinimittauksella (ja muilla tarvittavilla kokeilla) ja asianmukaisella hoidolla voidaan ennaltaehkäistä sekä raudanpuuteanemian syntymistä että muita mahdollisia terveyshaittoja. On potilaiden väheksymistä väittää, että "etsimme vain salonkikelpoisia selityksiä keksimillemme oireille".

Toivomme terveydenhuollon edustajilta tasavertaista, potilasta arvostavaa ja kunnioittavaa otetta sekä yhteistyöhalukkuutta. Toivomme tulevamme kuulluksi. Toivomme ennaltaehkäisyn tärkeyden huomioimista. Toivomme, että voimme jatkossakin luottaa lääkäreihin. Toivomme, että lääkärit jatkossakin käyttävät osaamistaan ja tietoaan potilaiden hyväksi, ei heitä vastaan. Kyse on meidän terveydestämme. Tuhansien raudanpuutteesta ilman anemiaa kärsivien puolesta

Enni Pöykkö

puheenjohtaja

Raudanpuute ry.

Lue lisää lukijoiden mielipiteitä päivän Kalevasta!

Näin lähetät mielipidekirjoituksen Kalevaan.