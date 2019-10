Suomessa koulutetaan monien alojen ammattilaisia, sillä nykypäivän työelämässä pärjää heikosti pelkällä peruskoulutuspohjalla.

Peruspalveluitakin ajatellessa erityisosaamista tarvitaan ravitsemus-, siisteys- ja asiakaspalveluammateissa, hoitotyössä sekä muissa tehtävissä.

Enää ei riitä, että olet tarpeeksi vanha tekemään töitä, nykyisin sinun tulee olla oman alasi ammattilainen.

Jokainen työpaikka, työnantaja, kunta ja kaupunki on erilainen ja tarpeet ovat erilaiset. Se ei kuitenkaan riitä perusteluksi, että yhdistetään kahden sellaisen työntekijän työt, jotka ovat aivan erilaisilta aloilta.

Yhtäkkiä työntekijöiden tuleekin olla moniosaajia ja tehdä useita asioita yhtä aikaa. Samalla kun ihmiselle annetaan lääkkeet, huolehditaan huoneen siisteydestä pullien paistuessa uunissa. Tehostamalla laitetaan eri alojen ammattilaiset tekemään toisen ammattikunnan tehtäviä.

Lähihoitaja ei välttämättä tiennyt koulutuksen aikana, että hänen tulee olla myös ravitsemus- ja puhtauspalvelualan rautainen ammattilainen. Tapasin erään lähihoitajan, joka kiteytti asian hienosti. ”Olen kouluttautunut lähihoitajaksi. En siivoojaksi tai kokiksi. Miksen saa keskittyä siihen työhön, jota minut on palkattu tekemään ja jonka minä todella osaan?”

”Tällainen useiden ammattikuntien yhdistäminen tietyn ammattialan tehtäviin tuo raskaan taakan ja voimattomuuden tunteen. Kaikkea ei ehdi tekemään.”

On tärkeää, että esimerkiksi vanhuspalveluyksikössä on omat työntekijät ravitsemuspuolella. He saavat keskittyä siihen, että tarjoavat ravinteikasta ja mieluista ruokaa asukkaille.

On tärkeää, että puhtauspalvelualan ammattilainen on vastaamassa tilojen siisteydestä ja hygieniasta.

On tärkeää, että lähihoitaja voi keskittyä siihen, mikä hänelle kuuluu; hoidollisiin ja huolenpidollisiin tehtäviin asukkaiden henkilökohtaisten palvelusuunnitelmien mukaisesti.

Tällainen useiden ammattikuntien yhdistäminen tietyn ammattialan tehtäviin tuo raskaan taakan ja voimattomuuden tunteen. Kaikkea ei ehdi tekemään.

On helppo ymmärtää, miksi lähihoitajia on vaikea saada töihin. Ammattilaiset haluavat keskittyä siihen perustehtävään, johon ovat kouluttautuneet. Nyt he joutuvat käyttämään energiaa useisiin haastaviin tehtäviin, jotka kuuluisivat todellisuudessa eri alan ammattilaisille.

Sonja Kokko

Oulu

