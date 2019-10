Oletko ajatellut, montako tuntia päivässä vietät aikaa puhelimella? Itse ei monestikaan tule ajatelleeksi käyttävänsä puhelinta niin kovin paljon, mutta kun pysähdyt miettimään niin saatat yllättyä siitä, kuinka monta tuntia käytät puhelimella oloon päivässä. Mietipä omalla kohdallasi, kuinka monta kertaa katsoit puhelintasi vain tämän päivän aikana? Sen ajan voisit käyttää paljon paremminkin.

Olet menossa nukkumaan illalla. Huomenna on aikainen herätys ja aamulla on matikan koekin. Olet juuri nukahtamassa, kun puhelimesi päästää äänen. Joku laittoi viestin. Yrität olla välittämättä. Sama ääni kuuluu uudestaan. Luovutat ja katsot puhelinta.

Luokan ryhmään on tullut vain pari viestiä. Joku kysyy läksyjä. Vastaat viestiin ja ajattelet pelaavasi vain yhden erän uutta peliä, jonka eilen latasit. Jonkin ajan kuluttua havahdut ja katsot kelloa. Olet katsonut kaikki somet läpi, pelannut vaikka mitä pelejä ja yhtäkkiä huomaat, että kello on jo kaksi yöllä. Laitat puhelimen syrjään ja painut pehkuihin. Lasket, että ehdit nukkua vielä noin viisi tuntia.

Aamulla et meinaa päästä sängystä ylös. Olet äkäinen ja väsynyt koko päivän, tiuskit perheenjäsenillesi ja kavereillesi, et jaksa keskittyä koulussa ja matikan koekin menee päin seiniä.

Tänä päivänä monet ovat liikaa puhelimella. Puhelimella ollaan illalla myöhään ja aamulla heti, kun herätään. Koulussa sitä katsotaan joka välitunti ja monesti jopa tunneillakin. Monen arvosanat koulussa voivat laskea puhelimen käytön myötä esimerkiksi saadessa uuden pelin tai päivityksen. Nukkuminenkin ja ihmissuhteet kärsivät.

Puhelimen käyttö on tavallaan massan mukana menemistä. Suurin osa ottaa puhelimen esille vain, koska kaveri ottaa. Se, että kaveri on puhelimella ei kuitenkaan tarkoita, että sinunkin sitä tarvitsisi ottaa esille. Ehkä voisit vaikka aloittaa keskustelun jostain aiheesta, josta kaverisikin kiinnostuisi.

"Tänä päivänä monet ovat liikaa puhelimella. Puhelimella ollaan illalla myöhään ja aamulla heti, kun herätään."

Ymmärrän, että puhelimista on totta kai myös paljon hyötyä ja niissä on paljon hyvääkin, voimmehan käyttää niitä apuna monissa asioissa, mutta on aika naurettavaa, että annamme niin pienen tavaran vaikuttaa elämäämme niin paljon. En todellakaan ole sanomassa, että puhelimen käyttö pitäisi lopettaa, vaan että sitä pitäisi tietoisesti osata vähentää.

Kaikki lähtee siitä, että tiedostaa, kuinka paljon oikeasti käyttää puhelinta esimerkiksi päivän aikana. Onkin hyvä, jos puhelimessasi on sovellus, joka näyttää ajan, jonka on käyttänyt puhelimella oloon.

Ongelma ei ole, etteikö asiasta puhuttaisi tarpeeksi. Ongelma on, etteivät ihmiset, eivätkä varsinkaan nuoret, kuuntele eivätkä ymmärrä asian vakavuutta. Sen vuoksi olisikin hyvä miettiä, että kärsiikö nukkumisesi, koulunkäyntisi tai jokin muu asia puhelimen käytöstä. Mieti hetki ennen kuin vastaat ei. Nukkuisitko enemmän, jos illalla ei menisi aikaa puhelimella oloon? Tekisitkö läksyt huolellisemmin, jos puhelimesi ei olisi koko aikaa häiritsemässä? En usko, että kovin moni voi vastata rehellisesti, ettei hänen puhelimen käyttönsä vaikuttaisi nukkumiseen, koulunkäyntiin tai muihin tärkeisiin asioihin.

Mielestäni kaikkien tulisi miettiä puhelimen käyttöään ja ymmärtää seuraamukset, mitä liiasta käytöstä voi koitua. Suosittelen kokeilemaan miltä tuntuu esimerkiksi olla ottamatta puhelinta mukaan koulupäivän ajaksi. Jos se tuntuu mahdottomalta, jätä se vaikka laukkuun ruokatauon ajaksi. Se saattaa tuntua oudolta, kun et voikaan ottaa puhelinta esille silloin kun kaveritkin ottavat, mutta ilman puhelinta oleminen voi olla myös hyvin vapauttavaa. Se, ettet sinä katso koko ajan puhelintasi, saa todennäköisesti kaverisikin olemaan vähemmän puhelimella.

Emma Korva

kahdeksasluokkalainen

Pohjankartanon koulu, Oulu

Lue lisää lukijoiden mielipiteitä päivän Kalevasta!

Näin lähetät mielipidekirjoituksen Kalevaan.