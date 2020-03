Ollaan ihmisiksi ja ei panikoida. Hallituksen toimet saattavat tuntua tällä hetkellä riittämättömiltä, mutta tarkoitus on vain laskea sitä kuuluisaa käyrää. Se mitä ei kerrota on se että koronaan nyt kuitenkin tulee muutaman kymmenen prosentin suomalaisesta sairastua jotta laumaimmuniteettia muodostuu. Nyt jos laitetaan itsemme pulloon niin immuniteettia ei muodostu. Virus ei katoa mihinkään ja epidemia jatkuu kunnes se ei pysty leviämään. Toimet tällä hetkellä suojaavat terveydenhuolto järjestelmää ettei se miljoona suomalaista sairastu yhdellä kertaa. Hyvä on tietysti pitää se vahingoittuvin ryhmä siellä pullossa, mutta Tero 32v tulee sairastumaan ja sairastamaan koronan, mikä on hyvästä.