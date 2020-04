Aikana, jolloin maailmanmeno on hetkeksi hiljentynyt, miettii miten ajan parhaiten hyödyntäisimme ja miten sen hyödyntäisivät suljetussa tilassa olevat rakkaat läheisemme.

Päivät ovat varmasti pitkiä! Kaipaisi paljon enemmän tietoa heidän elämästään ja myös menneestä elämästä.

Olisi aivan ihana jos saisimme rakkaat vanhuksemme tarttumaan kynään ja muistelemaan elettyä elämää! Se antaisi niin paljon sisältöä monen elämään, tai jos eivät siihen itse pysty, olisi hienoa, että muisteluita saataisiin nauhoitettua.

Joku voisi ne myöhemmin kirjoittaa tai vaikkapa jo nyt vapaaehtoiset voisivat sitä etänä tehdä.

Niin paljon upeita ja myös opettavaisia ihmistarinoita menee unholaan, ja kuinka paljon noista tarinoista voisi oppia. Moni elämäntarina on todella voimaannuttava! Vanhemmat ihmiset kokisivat, että heidän elämällään on ollut merkitystä ja että heitä arvostetaan.

Äitini ollessa hoitokodissa hämmästyin, kuinka vähän kukaan puhui siellä keskenään, ja kuinka vähän kukaan tiesi toistensa elämästä. Hoitokodeissa voisi jopa järjestää lämminhenkisiä tarinailtoja, joissa muisteluita voitaisiin lukea. Myös hoitajat voisivat kirjoittaa pieniä tarinoita itsestään. Kuinka paljon tuo lisäisi lämpöä ja keskinäistä arvostusta. Tarinasta jäisi ihana muisto lapsille ja tuleville polville.

”Suomi voisi tulla tunnetuksi maana, jossa jokaisen ihmisen elämä ja tarina merkitsee!”

Hilja-mummoni kirjoitti aikanaan elämäntarinansa. Siinä oli asioita, jotka häntä elämässä olivat eniten puhutelleet ja koskettaneet, ja sivuja on yli kaksikymmentä. Miten suurenmoinen muisto se on meille kaikille jälkipolville ja Hiljan värikäs eteläpohjalainen murre jäi paperille elämään.

Voisimme kaikki innostaa läheisiämme kirjoittamaan ja myös hoitokodit voisivat sitä tehdä. Suomi voisi tulla tunnetuksi maana, jossa jokaisen ihmisen elämä ja tarina merkitsee!

Toinen ilahduttava asia hoitokoteihin voisi olla neljän ruokalajin juhlaillallinen kerran kuussa.

Sukulaisellamme Dorothealla Floridassa oli vastaava. Se oli hänen kuukauden kohokohtansa. Sai pukeutua kauniisti ja syödä juhlallisesti! Mistään hinnasta hän ei olisi missannut tuota iltaa. Samoin hoitokodin kokki oli innoissaan asiasta, sillä hän sai toteuttaa luovuuttaan ja itseään.

Meillä kaikilla on niin paljon arkea tässä elämässä ja juhlaa tosi vähän. On aivan supertärkeää, että jokaisella on jotain mieluista mitä odottaa! Ihan pienistä asioista voi tulla valtavan merkityksellisiä. Niiden toteuttaminen ei maksa paljon, mutta ne tuovat valtavasti sisältöä, lämpöä, rakkautta ja niistä jää kauaskantoinen muisto!

Rea Laitila

Oulu

