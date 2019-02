Vasemmistopuolueet ovat jo kauan ajaneet hoitohenkilökunnan minimimäärän asettamista lakiin. Tämä tarkoittaisi sitä, että kaikissa hoitolaitoksissa on oltava vähintään 0,7 hoitajaa yhtä hoidettavaa kohden. Nyt keskustelun lämmetessä myös keskusta kiiruhti kannattamaan tätä esitystä.

Kokoomus ei ole kannattanut eikä kannata nytkään tiettyä kaavamaista desimaalimäärittelyä. Mielestämme tavoitteeseen, siis hyvään hoitoon, päästäisiin paremmin hoitotakuulla. Olennaisinta on se mitä tehdään, ei yksin se, montako hoitajaa laskennallisesti on.

Laitoshoidossa olevien tilanne vaihtelee suuresti. Osassa hoitolaitoksista on pääosin hyväkuntoisia vanhuksia ja toisessa ääripäässä ympärivuorokautisesti enemmän kuin yhden hoitajan tarvitsevia vanhuksia. Myös hoidon puitteet voi vaikuttaa siihen, miten paljon hoitajia tarvitaan. Kaavamaisuus hoitajamitoituksessa nostaisi kustannuksia 200–250 miljoonaa euroa ilman, että se toisi varmuutta hyvästä hoidosta.

Keskustelussa myös ilmeisen tarkoituksellisesti sekoitetaan yksityinen palveluntuotanto nyt ja valinnanvapaus tulevassa sote-mallissa. Mikäli kokoomuksen vaatima valinnanvapaus tulee lakiin, palvelun järjestää jatkossakin julkinen sektori, mutta sen tuottamisesta pääsevät kilpailemaan myös yksityiset yritykset. Tarjolle tulisi myös enemmän pienyrittäjien hoivakoteja. Asiakas tekee itse valinnan, kenen palveluja hän käyttää. Jos palvelun taso ei vastaa odotuksia, sen voi vaihtaa. Nyt palveluntuottajalla ei ole sellaista riskiä, että asiakas lähtee pois, koska kunta on ostanut paikan tältä toimittajalta.

Jos sote-uudistus kaatuu, kunnat tulevat ulkoistamaan nämä palvelut pitkälti yksityisille pääosin suurille toimijoille ja osoittavat kuntalaisille, että tämän tuottajan palveluja on käytettävä. Sote-uudistuksessa valvontaan käytettävät resurssit tulevat olemaan aivan toista luokkaa 18 maakunnalla kuin nyt noin 300 palvelun järjestäjällä. Tähän on kiinnitetty erityistä huomiota eduskunnan käsittelyssä olevan palvelutuottajalain valmistelussa.

"Muutos lähtee vanhuspalvelulain uudistuksesta, jossa keskiössä on asiakas – siis seniorikansalainen, jolle annetaan mahdollisuus valita."

Nyt on tilaisuus kerätä poliittisia irtopisteitä ja näyttäisi siltä, että koko oppositio on tekemässä välikysymyksen asiasta, jonka lainsäädännön he itse ovat olleet tekemässä. Näin ei vanhusten hoidon tilanne parane. Muutos lähtee vanhuspalvelulain uudistuksesta, jossa keskiössä on asiakas – siis seniorikansalainen, jolle annetaan mahdollisuus valita. Tätä valintamahdollisuutta ei tarvitse kenenkään pelätä. Sairaanhoitajan valan tehneenä en voi mitenkään hyväksyä, että vanhukset jätettäisiin heitteelle.

Sami Pikkuaho

sairaanhoitaja

Oulun Kokoomuksen puhjeenjohtaja

kansanedustajaehdokas (kok.)

Oulu

