Nyt ei ainakaan toteudu opetuksen tasapuolisuus. Oppilaiden vanhemmilla voi olla erilainen lähtökohta auttaa ja valvoa oppilaan itseopiskelua. Toisen vanhempi on itse kiireinen omassa, raskaassa työssään ja toisen vanhempi on itse opettaja ja etätöissä kotona opettamassa omaa lastaan. Kaikista vanhemmista ei ole opettajaksi...näin vaan on. Tasa-arvo! Missä se on tästä ?