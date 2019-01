Viimeaikainen oikeuskäytäntö (aluehallintovirastot, hallinto-oikeudet, korkein hallinto-oikeus KHO) on kääntymässä vahvasti vaelluskalojen puolelle ja joki- ja energiayhtiöitä vastaan. Kalateiden rakentaminen ja kalatalousvelvoitteiden päivittäminen on johtanut yhtiöiden valitusrumbaan ja enenevässä määrin siihen, että nämä valitukset kaatuvat eri oikeusasteissa. Seuraavassa pari esimerkkitapausta, joita on useita.

KHO hylkäsi Hiitolanjoen Voiman valituslupahakemuksen. Kyseessä oli kalateiden rakentaminen Hiitolanjokeen. Etelä-Suomen aluehallintovirasto edellytti voimayhtiön rakentamaan kalatiet. Voimayhtiö valitti päätöksestä, jonka hallinto-oikeus hylkäsi. KHO totesi omalta osaltaan, että yhtiöllä ei ole perusteita valittaa KHO:een.

Arrakoskella Padasjoella tulee rakentaa kalatie. KHO hylkäsi rakentamisvelvoitetta koskevan valituksen. KHO totesi, että kalatiellä turvataan taimenten lisääntyminen ja vaellus Päijänteeseen ja sen yläpuolisen vesistön välillä.

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto (avi) käsittelee parhaillaan Lapin ely-keskuksen hakemusta, jossa muun muassa edellytetään kalatalousvelvoitteiden muuttamista ja kalateiden rakentamista.

Kun tarkastelee hallinto-oikeuksien ja KHO:n ratkaisuja, Pohjois-Suomen avin tulisi myös omaa ratkaisuaan pohtiessaan huomioida ely-keskuksen hakemuksen perusteet ja vallitseva oikeuskäytäntö, johon KHO on näyttänyt selkeän suunnan.

Sitä mukaa kun jokiyhtiöiden pelko velvoitteiden toteuttamisesta kasvaa ja paine lisääntyy sekä oikeuskäytännön että yleisen mielipiteen johdosta, eri variaatiot yhtiöissä otetaan käyttöön, jotta ko. velvoitteet niitä kohtaan eivät toteudu. Yhtiöiden mielikuvituksella velvoitteiden estämiseksi ei ole rajoja, josta seuraava esimerkki.

”On naivia ajatella, että joki- ja energiayhtiöiden päällimmäisenä intressinä ovat kulttuuriperintöarvot.”

Jokiyhtiöt ovat ryhtyneet toimenpiteeseen jolla pyritään suojelemaan voimalaitoksia Vesivoiman kulttuuriperintöhankkeella, jonka päätoteuttajana on Pohjois-Pohjanmaan liitto.

Ihmeenä ei tarvitse pitää sitä, että mukana ovat luonnollisesti energiayhtiöt Oulun Energia, Fortum, Kainuun Voima Oy, Loiste Oy ja UPM-Kymmene Oy, jotka vastustavat kalateiden rakentamista.

Pohjois-Pohjanmaan liiton sivuilla todetaan: ”Ensimmäisenä osatavoitteena on pohjoisten jokien vesivoimarakentamisen kulttuuriperinnön arvojen täsmentäminen. Tätä varten hankkeessa suunnitellaan yhteinen voimalaitosten inventointi- ja mittauskonsepti, jota testataan molempien jokien voimalaitosten ja niiden yhdyskuntien päivitysinventoinneissa. Hankkeessa tuotetaan myös luonnos toimintamalliksi valtakunnallisesti arvokkaiden voimalaitosalueiden päivittäisten suojelukysymysten sujuvaan ratkaisemiseen.”

Varsin erikoisen ko. projektista tekee se, että mukana on Museovirasto. On naivia ajatella, että joki- ja energiayhtiöiden päällimmäisenä intressinä ovat kulttuuriperintöarvot. Kyse on aivan muusta. Kasvava paine yhtiöiden kattilassa on johtanut jopa siihen, että ko. hankkeeseen on pyydetty mukaan alueen kuntien lukioita ja oppilaitoksia. Oppilaitosten tulee pidättäytyä poliittisista ja propagandistista operaatioista, joita joki- ja energiayhtiöt harjoittavat. Toiminta on edesvastuutonta, johon lapsia ja nuoria ei pidä sotkea mukaan.

Olli-Pekka Salminen

hallintotieteiden maisteri, väitöstutkija

Tampere

Lue lisää lukijoiden mielipiteitä päivän Kalevasta!

Näin lähetät mielipidekirjoituksen Kalevaan.