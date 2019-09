Kokoomuksen valtuustoryhmä on Rovaniemellä ottanut esiin turistiveron (Kaleva 13.9.), jonka puolesta myös Kaleva otti voimakkaasti kantaa (Kakkonen 16.9.).

Nopeasti ajateltuna on helppo kannattaa lisämaksua turisteille. Kuten kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtaja Sanna Luoma toteaa, kasvava turismi luo menoja Rovaniemellä. Vaikutukset näkyvät sairaalapäivystyksissä sekä jäte- ja vesihuollossa. Nyt asukkaat joutuvat maksumiehiksi kasvavissa kuluissa.

Onkohan tätä laskettu aivan loppuun saakka? Unohtuuko tässä ahneudessa se, että kasvava turismi tuo myös paljon tuloja Rovaniemelle? Ilman suurta matkailijoiden joukkoa olisi moni yritys jäänyt perustamatta ja moni työntekijä vailla työtä – siis kortistossa tai jossain muualla maksamassa verojaan. Tämä vääjäämättä vaikuttaa myös kaupungin verotuloihin. Vaikea uskoa, että turismin haitat olisivat hyötyjä suuremmat.

Lapin liiton Satu Luiro kannattaa myös veroluonteista maksua, koska tavoitteena on kestävä matkailu. Luiron mukaan meidän pitäisi pystyä tarjoamaan mahdollisuuksia, jolla matkailija voi kompensoida omaa hiilijalanjälkeään. Tähän samaan viittaa myös Kaleva maanantain kakkosjutussaan.

Hiilijalanjäljen kompensointi ja kaupungin ammottavan kassan täyttäminen veroluontoisella maksulla eivät kulje käsi kädessä. Kaupungin terveydenhuollon kustannusten maksattaminen matkailijoilla on kaukana ekologisesta matkailusta.

”Hiilijalanjäljen kompensointi ja kaupungin ammottavan kassan täyttäminen veroluontoisella maksulla eivät kulje käsi kädessä.”

Suomi on maailmalla tunnettu korkeista hinnoistaan. Useat pienyritykset kamppailevat toimeentulonsa rajoilla myös matkailussa. Matkailu- ja ravintolapalvelut Maran toimitusjohtaja Timo Lappi muistuttaakin, että Suomen matkailuala on yksi Euroopan verotetuimpia toimialoja ja palvelujen hinnoista erittäin iso osa on jo nyt veroja.

Kilpailukenttänä matkailussa on usein koko maailma, lomailija päättää mennäkö Italiaan aistimaan historiaa, Thaimaahan rannalle löhöämään vai Suomen luontoon elämyksiä hakemaan. Matkailun buumi on huomattu myös muissa maissa. Nyt kannattaisikin pitää pää kylmänä.

Loppujen lopuksi Suomella ei ole paljoa tarjota sellaista, mitä kovimmat kilpailijamme eivät pystyisi tarjoamaan. Luontoa ja rauhaa löytyy monesta maasta, usein vielä huomattavan paljon lähempää asiakkaiden lähtömaata ja halvemmalla. Hinnalla emme ole kilpailleet koskaan. Nyt ei ole aika lisätä byrokratiaa ja veroja matkailuun.

Näin hiipuvan talouskasvun aikana jokainen toimiva yritys on lahja Suomelle ja jokainen vientieuro, jonka matkailija tuo palveluihin on tarpeellinen. Jokainen hetki, jonka yritys voi käyttää markkinointiin, tuotteistamiseen ja ydinosaamiseensa on tärkeä. Ei ruveta kateellisiksi matkailun kasvusta vaan tuetaan mieluummin yrittäjyyttä!

Kaisa Peltomäki

toimitusjohtaja

Finnature Oy

