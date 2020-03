Eliitti porskuttaa yltäkylläisyydessä,ja kansa kärsii joka puolella.

Suomessa on 5,5 miljoonaa asukasta, joista 2,2 miljoonaa on työikäisiä (18 – 65-vuotiaat).

Työvoimasta 72 % on työllistetty eli 28 % on työttömänä!

Suomessa on noin 600 000 työtöntä, jotka elävät sosiaalitukien varassa. Työikäisistä suomalaisista 580 000 on ulosotossa eli 26 %. Sen lisäksi 400 000 suomalaista eli 18 % työvoimasta on perintätoimistojen rekistereissä.

Suomalaisesta työvoimasta on 44 % taloudellisissa vaikeuksissa ilman omaa syytään. Työikäisten lisäksi Suomessa on 500 000 köyhyysloukussa elävää eläkeläistä. 150 000 lasta elää köyhyydessä. Suomessa on taloudellinen hätätila, mutta Suomen hallitukset eivät ole tehneet mitään tilanteen korjaamiseksi.

Eläkkeet on vuonna 1995 sidottu taitettuun indeksiin, mikä on merkinnyt sitä, että eläkeläisten tulotaso on romahtanut 50 % ja pienituloiset eläkeläiset elävät köyhyysloukussa, eivätkä saa maksettua asuntoa, ruokaa, lääkkeitä tai terveydenhoitoa.

Kun hallitukset vuosina 1991-2019 eivät ole tehneet mitään, ulosotto on suorastaan räjähtänyt käsiin vuosina 2017-2018. Ulosottovelka on tällä hetkellä jo 5 miljardia euroa. Pankit, sijoitusyhtiöt, pörssiyhtiöt ja niiden omistajat ovat rikastuneet ja eriarvoisuus, köyhyys ja valtion velka ovat kasvaneet räjähdysmäisesti.

Suomessa on vuosina 1991-2019 valtion, pankkien ja verohallinnon toimesta kaadettu yli 100 000 yritystä ja samalla ryöstetty yrittäjien ja heidän takaajiensa koko omaisuus. Tästä on ollut seurauksena 600 000 työtöntä, jotka nyt elävät 9 euron päiväpalkan ja toimeentulotuen varassa.

Suomen hallitukset eivät ole pystyneet tilannetta korjaamaan, koska poliitikkojemme ja poliittisesti nimettyjen virkamiesten ammattitaito ei riitä muuhun kuin verojen nostoon ja lisälainan ottamiseen.