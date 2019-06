Ihmisen elämä voi muuttua silmänräpäyksessä. Eikä se silmänräpäys katso, että oletko sinä ”herra vai narri”. Ihminen voi vammautua, sairastua tai perheen voi kohdata joku äkillinen kriisi.

Onneksi meillä on Suomessa loistava sosiaaliturva. Sitä varten maksamme veroja. Jokainen on oikeutettu saamaan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita.

Tässä kirjoituksessa tarkastelemme lähemmin sosiaalitoimen palveluita.

Meillä on varsin ammattitaitoisia työntekijöitä sosiaalitoimessa. He työskentelevät suurella sydämellä jatkuvan paineen alla. He näkevät surua ja kurjuutta työssänsä joka päivä.

Sosiaalitoimen palvelut, kuten esimerkiksi vammaispalvelu, perhetyö ja lastensuojelu ovat palveluita, jotka vaativat tekijältään hienovaraisuutta ja pitkäjänteisyyttä. Kriisin ilmestyminen elämään sekoittaa koko perheen arjen, ja tuo mukanaan monenlaisia ongelmia ja haasteita. Tarvitaan rautaista ammattilaista, joka ymmärtää isoja kokonaisuuksia.

Itse vammauduin tapaturmaisesti 2015, ja olen siis vammaispalvelun asiakas. Tämän neljän vuoden aikana minulla on ollut jo neljä eri sosiaalityöntekijää vammaispalvelun puolelta.

Sairastan harvinaista kipuoireyhtymää. Sairauteni takia olisi ensiarvoisen tärkeä, että sosiaalityöntekijä tuntisi minut ja sairauteni perinpohjaisesti. Lisäksi, kun perheessä on lapsia, myös perhetyö on kuviossa mukana. Näitä sosiaalityöntekijöitä meillä on ollut mukana kaksi. Samat ”stoorit” on saanut siis kertoa useammalle henkilölle. Se on sairaille kriisin keskellä eläville ihmisille todella kuormittavaa.

"Tarvitaan rautaista ammattilaista, joka ymmärtää isoja kokonaisuuksia."

Kysymys kuuluu: Mikä idea Oulun kaupungilla on ”pätkiä” sosiaalityöntekijöiden työsopimuksia? Sanoohan se maalaisjärkikin, että kun kyseessä on vaikeavammainen ihminen, pieni lapsi tai nuori, niin hoitosuhde vaatii aikaa ja syvempää luottamussuhdetta.

On äärimmäisen tärkeä, että sosiaalityöntekijä tuntee asiakkaansa ja hänen kokonaistilanteen. Hyvää ja luottamuksellista asiakassuhdetta ei pääse syntymään hetkessä. Asiakas ja varmasti myös sosiaalityöntekijä kokevat kuormittavana sen, että sosiaalityöntekijän työ on ”pätkätyötä”. Miksi näin?

Pia Puumalainen

Oulu

Lue lisää lukijoiden mielipiteitä päivän Kalevasta!

Näin lähetät mielipidekirjoituksen Kalevaan.