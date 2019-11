Nykyään puhutaan paljon ilmasto-ongelmasta. Ilmasto-ongelmaa pahempi ongelma näyttää jääneen ainakin toistaiseksi huomiotta, ja se on muovi.

Muovia kuitenkin tarvitaan, ja monessa paikassa se on muodostunut korvaamattomaksi muun muassa pakkausmateriaalina. Kuitenkin muovin käyttöön ja sen kierrättämiseen liittyy ongelmia, joita ei ole kyetty ratkaisemaan.

Maailma näyttää vähitellen hukkuvan muoviin. Vähitellen muovihiukkaset tunkeutuvat luonnon ekosysteemiin, ja mitä sitten tapahtuu, seurauksia ei tiedä kukaan.

EU on voimaton muoviongelman edessä. Aikojen kuluessa on miljoonia tonneja muovijätettä rahdattu Kiinaan, missä sitä yritetään epätoivoisesti polttaa, kun muutakaan tapaa sen hyödyntämiseen ei näytä olevan. Kehitysmaat kippaavat muovijätteensä mereen.

Muovin kierrätys on muutenkin erittäin hankalaa johtuen siitä, että muovilaatuja on kymmeniä. Kaikkia ei edes pysty kierrättämään ja muun muassa ruoan pakkaamiseen käytetty muovi sisältää useimmiten niin paljon epäpuhtauksia, että myöhempi hyötykäyttö on mahdotonta.

Mitä sitten tavallinen kansalainen voisi tehdä muoviongelmalle? Ei ehkä paljoa, mutta jotain kuitenkin.

Nykyään muovikassin käytöstä on muodostunut kerskakulutuksen symboli. Vika on siinä, että muovikassi mielletään yleisesti kertakäyttöhyödykkeeksi.

Kuitenkin muovikassi on kestokulutushyödyke. Normaalissa käytössä sen kestoikä on jopa kuukausia. Muovikassi kestää jopa kymmeniä kauppareissuja.

Sen lisäksi, että muovikassi on kestävä, se menee pieneen tilaan, eikä paina mitään. Se kulkee kokoon taitettuna helposti ja huomaamatta vaikka taskun pohjalla kauppareissuilla mukana.

Itse en ole ostanut muovikasseja vuosikausiin. Muutaman kerran on sattunut, että kassi, johon olen pakannut kauppaostokseni, on tullut käyttöikänsä päähän ja olen saanut kokoilla ostoksiani kaupan lattialta. Tuon olen tehnyt ilomielin tietäen, että olen täyttänyt velvollisuuteni; en ole tuhlannut luonnonvaroja ja olen hyödyntänyt muovikassin loppuun asti.

Vielä nykyään pakkaan usein ostoksiani muun muassa edesmenneiden Siwan ja Valintatalon kasseihin.

"Kun kassi maksaisi muutaman kymmenen sentin sijasta muutaman euron, moni miettisi kannattaako sitä ostaa, ja näin kulutustottumukset muuttuisivat niin, että muovikassi saisi sille kuuluvan arvon kestokulutushyödykkeenä."

Valitettavan usein muovikassin elinkaari kulkee niin, että ensin se ostetaan kaupasta, kuljetetaan sillä ostokset kotiin ja sitten pakataan siihen roskat, jotka heitetään sekajätteeseen. Kallista. Yksi muovikassi maksaa kaupan kassalla noin parikymmentä senttiä. Kuitenkin on saatavissa roskien pakkaamiseen hyvin soveltuvia, kevyempiä muovikasseja paketteina, jossa yhdelle kassille tulee hintaa vain muutama sentti.

Jos muovikassi sattuu likaantumaan käytössä, se puhdistuu helposti huuhtomalla. Koska muovi on vettä hylkivä materiaali, on kassi kohta huuhtelun jälkeen valmis uudelleen käytettäväksi.

Muovikassin hinta pitäisi nostaa vähintään kaksikymmenkertaiseksi nykyiseen verrattuna. Tämä ei olisi kaupan kannalta kiusantekoa, vaan kulutuksen ohjaamista oikeaan suuntaan. Kun kassi maksaisi muutaman kymmenen sentin sijasta muutaman euron, moni miettisi kannattaako sitä ostaa, ja näin kulutustottumukset muuttuisivat niin, että muovikassi saisi sille kuuluvan arvon kestokulutushyödykkeenä.

Maapallomme on ainutlaatuinen. Pelastetaan siis maailma tuleville sukupolville aloittamalla uudenlainen muovin käyttötapa käyttämällä muovikassit oikein.

Veikko Tiitto

Oulunsalo

