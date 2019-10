Muovi meren seassa vai meri muovin seassa? Mietitkö koskaan, mitä kaikkea roskaamisesta voi seurata? Mitä mieltä sinä olet roskaamisesta? Roskaatko sinä vai hoiteletko roskasi roskikseen?

Viihdytkö itse paremmin roskattomassa vai roskia täynnä olevassa ympäristössä? Suurin osa luultavasti vastaisi ensimmäisen vaihtoehdon, sillä kukapa nyt roskien keskellä viihtyisi.

Entä mitäpä luulet, millaisia ympäristövaikutuksia roskaamisella on? Roskaamisen täytyisi loppua, sillä roskaaminen on iso ongelma ympäristölle. Sillä on paljon vaikutuksia ympäristön ulkonäön kannalta, mutta ulkonäkö ei ole se isoin huoli, vaikka muovilautat meressä näyttävätkin todella rumalta.

Kun heität roskan maahan, se tavalla tai toisella päätyy mereen. Ai, mitä haittaa siitä muka on? No, eläimien kannalta paljonkin, sillä merieläin voi helposti luulla meressä kelluvia roskia ruuaksi ja popsia menemään. Roskat tukkivat eläimen mahalaukun tai suoliston, joka aiheuttaa kuoleman. Merieliöt saattavat myös takertua roskiin eivätkä pääse irti, ja riuhtomalla vain pahentavat asiaa.

Roskiin kiinni jääminen voi aiheuttaa pysyviä vammoja eläimelle, tai pahimmassa tapauksessa jopa kuoleman. Monet merieläimet ovat muutenkin jo uhanalaisia ja vaarassa kuolla sukupuuttoon, ja roskat meressä lisäävät lajien kuolleisuutta.

Sitä paitsi merissä on myös paljon mikromuoveja, ja ne saattavat olla kalojen sisällä. Merestä tulleissa ruokakaloissa saattaa siis olla mikromuoveja ja tietämättäsi saatat merikalaa syödessä samalla syödä myös muovia.

"Muovisten tuotteiden ostamista olisi myös hyvä välttää, esimerkiksi muovipussin sijaan voi käyttää kangaskassia tai muuta kestokassia."

Itseäni ainakin inhottaa katsoa uutisia merillä kelluvista suurista jätelautoista. Minähän en asialle mitään voi oikeastaan tehdä, mutta tiedän ketkä voivat. Nimittäin valtioiden päättäjät ja muut vaikutusvaltaiset ihmiset. He voisivat tehdä yhteistyötä ja vaikka järjestää suuren rahankeruukampanjan.

Ja välillä tuntuu, että valtioiden suuret rahasummat menevät jonnekin ihan muualle kuin siihen, mistä oikeasti olisi hyötyä. Esimerkiksi Ranskan Notre Damen korjauksiin meni noin 750 miljoonaa euroa (Iltalehti.fi 25.4.2019). Sillä rahamäärällä olisi voinut puhdistaa suurimman osan meressä olevista roskalautoista, sillä eihän sen kirkon korjaaminen niin kiireellistä ole.

Ymmärrän, että kirkko on tärkeä Ranskalle, mutta kyseessä olisi hieman isompi asia, koska sillä välin, kun Notre Damea korjattiin, merissä kuoli varmasti satoja, ellei jopa tuhansia merieläimiä ja kaloja muoviin ja muihin roskiin.

Muovi ja muut roskat meressä ovat iso ongelma, mutta asiaa voitaisiin muuttaa ja myös sinun omat valintasi vaikuttavat. Roskaamista vastaan pitäisi luoda lakeja ja niiden toteutumista pitäisi myös seurata. Roskiksia pitäisi olla enemmän, ja niistä voisi tehdä sellaisia, että ne erottuvat helposti ympäristöstä, sillä joillakin nyt ilmeisesti vaan sattuu olemaan sellainen tapa, että jos roskista ei ole näkyvillä, roska lentää maahan, ja jotkut taas näkevät roskiksen, mutta eivät vaan välitä, ja se minua inhottaa. Joidenkin pitäisi opetella ottamaan itseään niskasta kiinni ja viedä ne roskat roskikseen, ei se loppujen lopuksi nyt niin iso homma ole.

Sinä voit pienilläkin valinnoilla itse vaikuttaa. Esimerkiksi kierrättäminen on hyvin tärkeää ja siihenkin tulisi kiinnittää enemmän huomiota. Muovisten tuotteiden ostamista olisi myös hyvä välttää, esimerkiksi muovipussin sijaan voi käyttää kangaskassia tai muuta kestokassia. Ja ihan kaikista tärkeimpänä, kannattaa aina viedä roskat roskiin!

Sointu Purola

kahdeksasluokkalainen

Pohjankartanon koulu, Oulu

Lue lisää lukijoiden mielipiteitä päivän Kalevasta!

Näin lähetät mielipidekirjoituksen Kalevaan.