Koulun aloitus aiheuttaa usein perheissä stressiä niin vanhemmille kuin lapsillekin. Päivärytmit muuttuvat, tuntuu ettei mihinkään ehdi, koulu vaikuttaa asettavan erilaisia vaatimuksia eikä mistään löydy tähän kaikkeen apua.

Tässä tilanteessa olisi hyvä, että isovanhemmat astuisivat aktiivisesti kuvaa mukaan. Heillä on yleensä enemmän aikaa kuin isillä ja äideillä sellaiseen tärkeään toimintaan, joka kiireen vuoksi jää helposti kakkos- tai kolmossijalle. Isovanhemmilla on mahdollisuus antaa lapsenlapsilleen elämyksiä, joita he muistelevat läpi elämänsä.

Koulun alkupäivät antavat isovanhemmille luonnollisen tavan tarjota apuaan, jota varmasti tarvitaan. Koulutien aloittamisen tukeminen vanhempien ja isovanhempien kanssa lisää yhteisöllisyyttä ja turvallisuutta.

Isovanhempien avun ei tarvitse olla mitään ihmetekoja. Ne voivat olla aivan tavallista arkea, mutta sellaista, joka on poimittu siitä laatikosta, johon vanhemmilla ei ole juuri nyt aikaa.

Mummo voi opettaa askartelua tai piirtämistä. Miten tehdään paperinukke tai miten voisi värittää syksyiset lehdet. Pappa voisi opettaa naulaamaan, ruuvaamaan tai korjaamaan pyörää.

Yhdessä tekeminen antaa läsnäolon tunteen ja on oppimista molemmille, nuorelle ja ikääntyneelle.

Monet yhteiset toiminnot ovat hyviä: lauta- ja korttipelit, retket ja levyraadit. Kun lapsi soittaa omia kappaleitaan ja isovanhempi omiaan, luodaan ensiaskeleita sille, että molemmat ymmärtävät aikakaaren, joka heidän välillään on.

Isovanhempien kanssa lapsen on mukavaa tutustua myös luontoon. Matojen etsiminen, onkiminen ja kalojen perkaaminen avaavat uuden maailman. Myös kukkien istuttaminen ja niiden hoito ovat mukavia ja opettavat vastuullisuutta.

Lintujen ruokkiminen kasvattaa emotionaalisuutta. Luontoon voi tutustua myös kameran avulla.

Suomalaisessa yhteiskunnassa vanha perhekäsitys on muuttunut kaupungistumisen myötä. Myös yksilöä ruokkiva ajatusmaailma sulkee helposti isovanhemmat perheen ulkopuolelle.

Perheet on nähtävä sellaisena kokonaisuutena, johon kuuluvat myös isovanhemmat. Lapselle on rikkaus, kun hänen elämässään on useita aikuisia.

Hannu Laaksola

Puheenjohtaja

Suomen Isovanhemmat ry

Vantaa

