Aina ennenkin...

Aina ennenkin on lapsia kuritettu, aina ennenkin ovat naiset jääneet kotiäideiksi, aina ennenkin on hallituksessa ollut pelkkiä miehiä, aina ennenkin ovat ihmiset sairastuneet sisäilmaongelmaisissa rakennuksissa, aina ennenkin on Oulun kaupunki tehnyt lainvastaisia päätöksiä, aina ennenkin lasten oikeuksia on poljettu ”lapsiystävällisessä” kunnassa, aina ennenkin on koulun pienimpiä lapsia kuljetettu toiselle puolella kaupunkia kouluun... Näitähän riittää! Voitaisiinko, hyvät ihmiset, haudata tämä ”aina ennenkin” argumentointi ja keskittyä faktoihin ja siihen, että asiat eivät muutu hiljaa hymistelemällä ja hyväksymällä huonosti hoidetut asiat vetoamalla siihen, että aina ennenkin on näin tehty.

Rutaharjulaiset ovat oikealla asialla Oulun kaupungin lasten, mahdollisten tulevien oululaisten veronmaksajien, puolesta!