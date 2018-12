Vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain piiriin kuuluvat oululaiset saivat iskun vasten kasvoja viime heinäkuussa, kun kuljetuspalveluiden kilpailutus astui voimaan.

Me palvelunkäyttäjät emme tiedä, onko kaupunki saavuttanut tai saavuttamassa kilpailutukselle asetettuja tavoitteita, mutta sen tiedämme, että leikkiin on ryhdytty oikeiden ihmisten kustannuksella.

Invalidiliiton juhlakiertueella Oulussa 25.9. keskustelupaneelissa oululaiset poliitikot kertoivat tietävänsä, että kilpailutuksen toteuttaminen on epäonnistunut. He olivat tietoisia siitä, että suurimmat ongelmat ovat olleet matkapalvelukeskuksessa eli kuljetustilausten välityksessä.

Se on hienoa, jos matkapalvelukeskukseen on lisätty henkilökuntaa ja uusia kuljettajia koulutetaan jatkuvasti. Miksi taksit silti myöhästelevät, hakevat vääristä paikoista ja miksi se on niin vaikeaa kertoa asiakkaalle, moneltako auto tulee? Onko asiakkaiden palautteita oikeasti ymmärretty?

Taksien myöhästelyyn vaikuttaa varmasti se, että MPK välittää tilaukset takseille noin 15 minuuttia ennen hakuaikaa. Kannattaa kuulemma tilausta tehdessä korostaa, ettei myöhästymistä saa tapahtua, jos on menossa töihin, juna-asemalle tai lennolle! Muillako menoilla ei ole niin väliä? Mikä lähtökohta tämä on palvelulle?!

"Pitkin syksyä on syytelty taksikuskeja, taksifirmoja, matkapalvelukeskusta, kaupunkia ja asiakkaitakin. On kuitenkin muistettava, että lopulta kaupunki on keskeisimmässä asemassa kaupunkilaisten palveluja järjestettäessä."

Kuljetuspalveluiden järjestämisohjeissa sanotaan, että asiakkaan on suositeltavaa (käytännössä pakollista) tehdä tilaus vähintään tunti ennen lähtöä, vaikka taksi ei saa edes riittävästi reagointiaikaa ollakseen ajoissa paikalla.

Toisessa kaupungissa MPK oli pyytänyt asiakasta lähtemään kaksi tuntia aiemmin töistä, jotta kuljetus saataisiin järjestettyä. Se, että kyytien välitys ei voi hyödyntää asiakkaan profiilia virka-ajan ulkopuolella, on röyhkeää vallankäyttöä kaupungilta. Toivomme, että kaupungin edustajatkin kokeilisivat kuljetuspalveluiden käyttöä itse.

Kaupungin ei olisi ollut välttämätöntä hoitaa kilpailutusta näin huonosti. On silkkaa typeryyttä enää väittää, ettei mikään ole muuttunut. Vammaisten ja pitkäaikaissairaiden ei pitänyt olla myytävänä, mutta kyseinen aloite on hautautunut sote-myräkän alle.

Kaupunki voi ostaa, järjestää tai tuottaa palvelun tuolla – tai sitten täällä. Mikään laki, edes taksiliikenteen vapautumista koskeva laki, ei velvoita kaupunkia järjestämään kehnoa kuljetuspalvelua. Ns. ”varautuminen taksiliikenteen vapautumiseen” ei saa asettaa esteitä niinkin yksinkertaiselle asialla kuin taksin tilaamiselle.

Sini Myllymäki, Kaisu Rossi, Jaana Kostet, Petteri Saarelma, Susanna Rautio, Karoliina Välimäki, Anni Mannelin

Oulu

