Taloyhtiöiden yhtiökokoukset alkavat olla käsillä. Vuosikymmenten saatossa olen seurannut yhtiökokousten kehittymistä tai pikemminkin kehittymättömyyttä.

Yhtiökokoukset ovat usein olleet huutokokouksia, joissa kukaan ei saa ehdotuksiaan ja esitetystä poikkeavia mielipiteitään kuuluviin. Ongelma ei koske pelkästään yhtiökokouksia, vaan meillä Suomessa puuttuu vieläkin keskustelukulttuuri, jossa osattaisiin puhua, mutta mikä yhtä tärkeää, myös kuunnella toisia.

Asunto-osakeyhtiöiden yhtiökokouksia on tietysti monenlaisia. Joissakin kokouksissa on vähän väkeä mukana, mutta asiat saadaan hoidettua asianmukaisesti. Joissakin taloyhtiöissä taas lähdetään joukolla kaatamaan jonkun mielipide tai ehdotus.

Ongelmallisena näen sen, mikäli isännöitsijä toimii sekä kokouksen puheenjohtajana että sihteerinä. Voi vain arvata, miten asiat tällöin hoituvat tai ovat hoitumatta.

Kun jokainen hallitsee yksinkertaisen kokoustekniikan, kokous voi sujua asiallisesti. Usein osakkaat ajattelevat, että parempi pysyä poissa, niin ei tule riitaa. Meillä kun ei ole totuttu siihen, että joku osakas voi esittää jotakin muuta hallituksen esityksen vastaisestikin. Jos uskaltaa olla eri mieltä, leimataan hankalaksi.

"Ensi sokin jälkeen seuraavassa yhtiökokouksessa on jo helpompi seurata kokouksen kulkua ja jopa ottaa kantaa omiin, meitä koskeviin asioihimme."

Taloyhtiöiden taloudenpito ei vaadi rakettitiedettä. Taloyhtiöllä on tulot ja menot, ja mikäli osaa hoitaa oman taloutensa tasapainossa tulojen ja menojen kanssa, pystyy seuraamaan myös taloyhtiönsä tilinpäätöstä. Jokaisella osakkeenomistajalla on oikeus käydä tutustumassa laskuihin. Taloyhtiöissä ei ole kovin paljon salassa pidettävää, vaikka erinäisiin säännöksiin yritetäänkin vedota.

Taloyhtiöiden remontteja aletaan taas suunnitella. Jokaisen osakkaan tulisi tarkasti miettiä, onko jokin putkiremontin yhteyteen ympätty verkkoyhteys tai eteisen korjaaminen tai parvekkeen uusiminen siihen kuuluva asia.

Korjaushankkeiden hinnat nousevat usein pilviin. Jos suunnittelufirmalle antaa vapaat kädet, sehän suunnittelee vaikka tähtitaivaan kylpyhuoneeseen. Isännöintitoimistoille taas tärkeintä on voiton maksimointi.

Vuoden 2016 isännöintiin sijoitetun pääoman tuotto oli 24,9 prosenttia. Osakkaat ovat maksaneet tämän tuoton.

On omituista, että annamme yhtiökokoukselle valtuudet vinguttaa visaamme – edes olematta läsnä päätöksenteossa. Tämän vuoksi on erittäin tärkeätä osallistua yhtiökokouksiin. Vaikka olisi epävarma tai ujo, kannattaa kuitenkin lähteä mukaan. Ensi sokin jälkeen seuraavassa yhtiökokouksessa on jo helpompi seurata kokouksen kulkua ja jopa ottaa kantaa omiin, meitä koskeviin asioihimme.

Helena Porkola

hallituksen varapuheenjohtaja

Suomen asunto-osakkeenomistajat ry SAO

Kokkola

