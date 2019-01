Lähiviikkojen uutisointia ovat hallinneet Oulussa ja Helsingissä esille tulleet nuoriin kohdistuneet seksuaalirikokset. Tilanne on herättänyt pelkoa ja suuttumusta sekä ahdistusta. Mitä meille on tapahtunut ja tapahtumassa?

Meidät kutsutaan nyt yhdessä toimintaan pahaa vastaan. Nujertaaksemme liikkeellä olevat tuhovoimat, tarvitaan lisävalmiuksia koteihin, kouluihin ja kaikille lasten kanssa työskenteleville.

Meitä kolmannen sektorin toimijoita voidaan käyttää asiantuntijoina. Työmuotomme tarjoavat matalan kynnyksen apua ja meillä on kymmenien, joillakin jopa yli sadan vuoden aikana kertynyt ihmisläheisen työtavan osaaminen.

Yhteiskunta valmistautuu eduskuntavaaleihin. Odotamme kaikilta tahoilta yhteiseen hyvään pyrkivää toimintaa ja lupauksia, jotka täytetään käytännössä. Valittavien lainsäätäjien tulee huolehtia pikaisesti pakollisen ja aukottoman kulttuuriimme perehdyttämisen osaksi turvapaikka- ja maahanmuuttojärjestelmäämme.

Juuri nyt kaikkien aikuisten, olipa roolimme mikä tahansa, pitäisi antaa aikaa lapselle ja nuorelle kysyäksemme, mitä hänelle kuuluu, onko kaikki hyvin?

Tietokirjallisuus ja netti tuottavat aikuisille tauotta informaatiota ajanhallintamenetelmistä, joiden luvataan tuottavan tulosta. Mutta kenelle se tulos ja säästyvä aika tuloutetaan? Meille aikuisilleko ja työelämälle voidaksemme tuottaa lisää taloudellista hyvinvointia kansakunnalle?

Mitä hyötyä on hallita päivän tunnit tehokkaasti, jollei ole selvillä elämän vastuullemme antamien hyvinvoinnista? Temput ja tekniikat eivät nyt riitä, tarvitaan sydämen ja tunteen ymmärrystä.

"Unohdettu nuori janoaa kehuja ja imarteluja. Tätä tarvetta väärinkäyttäjät ulosmittaavat."

Maailmassa tapahtuu paljon pahaa, mutta lapsi tai nuori ei ole syyllinen. Me aikuiset olemme luoneet todellisuuden, johon lastemme on sopeuduttava. Meidän tehtävämme on auttaa heidät luovimaan sen kaiken keskellä, vahvistaa heitä puolustautumaan ja suojautumaan.

Lapsi ja nuori tarvitsee aikuista, jolle voi ja uskaltaa puhua mistä tahansa. Nuorella on myös vahva tarve tulla nähdyksi. Unohdettu nuori janoaa kehuja ja imarteluja. Tätä tarvetta väärinkäyttäjät ulosmittaavat. Lapsi ja nuori tarvitsee aikuisen, joka sanoo, että vierailta tuleviin viesteihin sisältyy vaara, siksi niistä täytyy kertoa aikuisille.

Meidän aikuisten on oltava valmiita tekemään paljon lastemme ja nuortemme vahvistamiseksi ja heidän tasapainoisen tulevaisuutensa turvaamiseksi. Lapselle ja nuorelle annettu häiriötön hetki on tärkeä. Sellaisista hetkistä voi syntyä turvaverkko lapselle ja nuorelle todellisten vaarojen maailmassa.

Sinikka Vilén

puheenjohtaja

Irja Eskelinen

pääsihteeri

Suomen Valkonauhaliitto ry

Valkonauhan Kotipesän yksilötyön ja ryhmätoiminnan työntekijät

