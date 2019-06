Matti Torvinen vastaa saamiinsa koviin väitteisiin, hänen mukaansa sisäpiiri tuhosi Sinisen puolueen

Sinisen puolueen perustaminen käynnistyi lähinnä aliupseeriliiton entisen toimitsijan, puolustusministerin avustajan Petteri Leinon ja valtiosihteeri Samuli Virtasen toimesta. He näkivät mitä tuleman pitää eli Halla-aholta potkut. Puolueeseen saatiin ihmisiä lupaamalla, että Timo Soini on näkyvä veturi ja esikuva. Vennamon linjalla noustaan varmasti. Sampo Terho olisi vahva taustan mies. Toisin kävi, Timo jätti meidät ja Terho joutui mahdottoman eteen.

Oma asemani puoluesihteerinä oli hyvä. Kaikissa puolueen sisäisissä mielipidemittauksissa sain erittäin hyvät arvostukset, kuten Sampo Terhokin. Minuun luotettiin ja kutsuttiin eri puolille maata.

Ainoastaan yhden ihmisen asenne puoluejohdossa ja hänen suhteensa pieneen ryhmään etäällä pääkaupungista nosti julkista painetta minua kohtaan. Muutoin olin aina mukana puolueen työvaliokunnassa aina siihen saakka, kunnes muutin Rovaniemelle. Minua ei syrjäytetty koskaan työvaliokunnasta. Erityisavustaja Leino yritti rajusti erottaa minua, mutta epäonnistui.

Puolueen sisällä, Terhon selän takana toiminut ryhmä hajotti puolueen ja rampautti sen. Terho ei nähnyt kuinka hänen avustajansa johtivat puoluetta. Euroehdokkuuteni estettiin, kun ministerien erityisavustajat Tiina ja Toni Ahva pyysivät vaalipäällikkö Pekka Sinisalon Sampo Terhon virkahuoneeseen, jossa Terho ei ollut. He ilmoittivat, että he eivät hyväksy Torvista ehdokkaaksi. Saman tien Sinisalo soitti minulle ja pyysi perumaan ehdokkuuden.

Sininen puolue epäonnistui koska ministerit keskittyivät ay-liikkeen alasajoon, taksiuudistukseen, viinan vapauttamiseen ja kokoomuksen valinnanvapauden tukemiseen. Kansa käänsi ylimielisille Sipilän ministereille selkänsä. Keskusta ja Siniset romahtivat. Suomen kansa ei hyväksynyt, että häviäjät houkutellaan hajottamaan suurin puolue ja jäämään kääpiönä Sipilän panttivangeiksi.

Joku sisäpiiriläinen väittää Iltalehden toimittajalle minua äärimmäisen narsistiseksi (Kaleva 21.6.). Väite on hyvin loukkaava, kun se esitetään anonyyminä. Minulla ei ole ”sisäpiirin toimijan” väittämää persoonallisuushäiriötä diagnosoitunakaan, siksi väite on hyvin vakava. Toisaalta, olen aina kiinnittänyt huomiota pukeutumiseen. Käytän tyylikkäitä vaatteita ja kenkiä, se on osa minua, juristina ja ihmisenä.

Minua pidettiin Sinisissä aina liian perussuomalaisena ihmisenä, jopa myyränä. Sen vuoksi pieni ryhmä terrorisoi minua puolueen sisällä häikäilemättömästi. Nyt pääosa on onneksi eronnut puolueesta. Itse päätän kohtaloni lähiaikoina.

Matti Torvinen

Varatuomari