Matematiikasta on tehty jotain erikoisosaamista, jota se ei todellakaan ole. On hyvin sanottu, että osaat koodata, jos osaat kutoa sukkaa tai nikkaroida tason. Samoin on matikassa. Opetustapaa pitää kyllä kehittää jatkuvasti ja tehdä siitä osana tavallista elämänmenoa - sitähän se nimenomaan on eikä teoreettista höttöä. Vieraita kieliäkin kummasti oppii käytännön kautta, joka minun mielestä on vaikeaa, niin miksei matikkaa.