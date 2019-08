Se on näiden nykyajan kasvatustieteilijöiden (=vihervasemmistolaisten liberaalinaisten) aikaansaannosta. Ei anneta numeroita, ei järjestetä kilpailuja jne jne. Kaikilla pitää olla mukavaa. Paitsi että ei ole. Nuorisolla on pää ihan sekaisin. Kaikki tietävät että metsään menee ja pahasti. Silti mitään ei tehdä. Suorin vartaloin kohti tuhoa. Mutta hei, onneksi on prideviikko. Sehän se tuntuu olevan tärkeintä nykysuomessa.