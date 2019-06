Kyllä! masennuksesta todellakin voi parantua! Mielestäni olisi kuitenkin keskeistä tarkastella syitä, joiden vuoksi masennus on näin yleistä.

Puhun ainoastaan yhden sairastajan suulla, mutta uskallan yleistää. Media räiskii loputtomasti dataa siitä, kuinka voisimme olla "parempia" niin henkilökohtaisesti kuin sosiaaliselta statukseltamme. Tämä heijastaa aikamme itsekeskeisiä arvoja. Toisaalta nykyihmiseltä vaaditaan jatkuvaa multitaskaamista, jonka vuoksi varmaan useat aivot ovat jatkuvasti kuormittuneet. Tämä ei sovi kaikille; osa meistä on kaltaisiani "hidasaivoja".

Vaikka nykymaailma on lienee suvaitsevaisempi kuin koskaan, on yksilöiden kuitenkin mahduttava varsin kapeaan vaihteluväliin.