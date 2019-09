Olen 70-vuotias ei liikuntaa harrastava ylipainoinen mies. Minulla on todettu verenpainetauti ja diabetes. Niihin on määrätty myös lääkitys.

Innostuin reilut neljä vuotta sitten hankkimaan netin välityksellä ravintolisälääkkeen, jota mainostetaan jatkuvalla syötöllä. Eihän siitä varmaan haittaakaan ole, ajattelin tuolloin.

Olen nyt ottanut kyseistä pilleriä nuo neljä vuotta joka aamu. Onko siitä sitten ollut hyötyä, sitä en voi tietää. On turha jossitella tai arvailla asiaa, olisinko terveempi tai sairaampi jos kyseisiä pillereitä en olisi syönyt.

Se on kuitenkin varmaa, että olen maksanut neljässä vuodessa pillerinvalmistajalle reilut 800 euroa. Se on iso raha se.

On myös varmaa, että markkinointi lisää kysyntää ja tuotteen myyntiä. Kun mainos vannoo, että pilleristä on hyötyä ja kun sen jotkut käyttäjätkin vielä laitetaan vakuuttamaan mainoksessa, etteivät koskaan luovu sen käytöstä, tuntuu siltä, että pilleristä on todella hyötyä.

Tätä ”kyseenalaista” tietoa kun toistetaan ihmisille aamusta iltaan, menee se varmasti kuulijan tajuntaan ja hän pitää kyseistä väittämää totena. Eli siitä ei uskalleta luopua ja sitä aletaan käyttämään entistä uskollisemmin. Tullaan siitä riippuvaiseksi!

”Olisiko kuitenkin järkevää, että ihmisten terveyteen liittyvien tuotteiden markkinointisäädökset otettaisiin laajemmin yhteiskunnan valvontaan?”

Lääkemainonnasta on tarkat säädökset ylilyöntien estämiseksi. Nämä säädökset eivät koske tällaisten ”mahdollista terveyshyötyä tuottavien pillereiden” markkinointia. Olisiko kuitenkin järkevää, että ihmisten terveyteen liittyvien tuotteiden markkinointisäädökset otettaisiin laajemmin yhteiskunnan valvontaan?

Tuntuu siltä, että pillerien markkinoija on onnistunut manipuloimaan minut viekkaalla markkinointitavalla. Eli ukko on joutunut ikävään kierteeseen, josta se saa maksaa lopun elämäänsä tuon noin 200 euroa vuodessa. Uskon, että minunlaisia ukkoja ja akkoja on maassamme melkoinen määrä. Tästä ylimarkkinoinnista taitaa olla mahdotonta päästä irti?

Sairas ilman lisäravinteita? Tai sitten ei?

