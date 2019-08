Sunnuntaina 28.7 valtakunnan päälehdessä oli puhutteleva puolentoista aukeaman kirjoitus filosofi Immanuel Kantin kokemuksen ja todellisuuden suhdetta koskevista ajatuksista.

Oma kokemusmaailmani on minuakin opettanut. Olen kokenut 87 vuotta elämää pääosin omaisten, perheen, insinööriopintojen, talouselämän, yrittäjyyden, yhteiskunnan ja harrastusten muodostamassa kokemusmaailmassa.

Olen lukenut mainitsemani kirjoituksen useita kertoja ja saanut mielestäni pintakosketuksen Kantin muutamiin ajatuksiin.

Olen elämässäni oppinut ajattelemaan, että maailma on todellinen. Me ihmiset olemme ja elämme monin eri tavoin ja siksi ymmärrämme maailman usein hyvin toisistamme poikkeavasti. Toisen totuus voi olla toiselle valhe.

Tiedon hankkiminen ja sen ymmärtäminen ovat mielestäni perinteisesti ohjanneet yksilön käsitystä ympäröivästä maailmasta.

Kant näkee laajemmin ja sanoo, että me kukin elämme kuplassa ja jokaisen maailma on erilainen, eli juuri sellainen, millainen oma kokemuksemme kertoo sen olevan. Meille aiemmin kokematon on vielä hämärää.

Hän loi myös käsitteen meidän kaikkien yhtäläisestä ihmisarvosta. Se tekee eri ihmisten kuplat samanarvoisiksi. Nehän ovat heidän kokemusmaailmansa tuotteita, eivätkä yksilöistä lähteviä, eriarvoistavia maailmoja.

Kant loi myös moraalisen säännön, jonka mukaan meidän pitää toimia vain sellaisen periaatteen mukaan, jonka voimme ajatella pätevän aina ja kaikkialla. Kaikkein tärkeimpänä hän piti ihmisarvon kunnioittamista.

Kantin filosofiaan saamani pienet kosketukset kertovat minulle, että kohtaanpa kenet hyvänsä, minun tulee hyväksyä hänet ihmisenä, kuunnella häntä ja yrittää ymmärtää hänen kuplansa sisältämää maailmankuvaa.

Keskustelussa kuplamme kohtaavat, saamme uusia kokemuksia ja voimme aikaansaada jotakin yhteistä uutta ja ehkä parempaa.

Hyvän keskustelijan ei tarvitse voittaa ketään, olla parempi kuin joku toinen tai loukata ketään. Viisaan kanssakäymisen tapa laajentaa kupliamme ja voi luoda yhteistä hyvää.

En ole mielestäni pahin inttäjä enkä sitkein oman kantani puolustaja. Olen yrittänyt oppia kuuntelemaan muita ja oppimaan heiltä silloinkin, kun en viihdy tilanteessa.

Yritän edelleen Kantin opein parantaa ihmissuhdetaitojani. Haluan selvemmin ymmärtää, että kohtaamieni ihmisten ja minun maailmojen, ja niiden kautta myös näkemystemme erot syntyvät kokemusmaailmojemme eroista, eivätkä pahasta tahdosta.

En kuvittelekaan, että olen päässyt edes filosofien eteiseen. Olen kuitenkin oppinut ujostelematta arvostamaan tietoa. Elämässäni olen etsinyt sitä ja kykyjeni mukaan myös käyttänyt toimissani riippumatta siitä, kuinka oppineille tieto on kohdistettu.

Toivon edelleen, että varsinaiset oppineet yhteiskunnassamme olisivat nykyistä valmiimpia jakamaan ja selittämään osaamisiaan meille kansalaisille.

Medialla on loistava tilaisuus avustaa tällaisessa kulttuurityössä, kuten Hesarin antama hyvä esimerkki osoittaa.

Kuplaansa voi aina jakaa ja laajentaa. Ihmisyys luo ihmisyyttä.

Nykyongelmien valossa voisi Kantin opeilla olla niin politiikassa kuin muussakin elämässä loistava mahdollisuus tuottaa lisää viisautta yhteiskuntaamme ja maailmaamme.

Veikko Hulkko

Oulu

Lue lisää lukijoiden mielipiteitä päivän Kalevasta!

Näin lähetät mielipidekirjoituksen Kalevaan.