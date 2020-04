Huoltovarmuuskeskuksen toimintaan liittyvä skandaali sekä julkinen diskurssi varautumistematiikasta saa meidät suomalaisina hallinnon tutkijoina ottamaan kantaa hallinnon luottamuksen tematiikkaan.

Koronakriisi on julkisen keskustelun perusteella paikoin horjuttanut luottamusta Suomen julkisen sektorin varautumiseen. Ennestään siiloutunut hallintomme on muuttunut verkostomaiseksi ja vaikeammaksi johtaa. Sen sijaan kriisiajan varautumisen suhteen on saatu vuosikymmenet toimia turvallisissa, muuttumattomissa oloissa.

"Sen sijaan hallinnossa on profiloiduttu tuottamaan identiteettipuhetta hyvästä varautumista osin ilman faktisia perusteita."

Silti Suomen julkinen sektori on ennakoivasti varautunut vain osaan mahdollisista kriisiskenaarioista, ja niihinkin vain siltä osin mitä vallitsevat resurssit ovat antaneet myöten. Pandemiaan ei olla riittävästi varauduttu sen enempää materiaalin kuin henkilöstön osaamisen suhteen. Sen sijaan hallinnossa on profiloiduttu tuottamaan identiteettipuhetta hyvästä varautumista osin ilman faktisia perusteita.

Demokraattinen hallinto edellyttää kansalaisten sopivaa luottamusta hallintoon. Systeemiteoreetikko Niklas Luhmann korosti luottamuksen osalta sen toimijoita välittävää vaikutusta, mutta varoitti perusteettoman liiallisen luottamuksen vaaroista yhteiskunnassa. Filosofi Michel Foucault käsitteli parrhēsian käsitettä, jossa totuus kerrotaan tavalla, mikä tuo myös omat heikkoudet esiin.

Sen lisäksi, että kokonaiskuva varautumisen puutteista on saattanut ollut heikko, lainsäädäntömme on mahdollistanut puutteellisen varautumisen salaamisen. Tämä on ymmärrettävää, jos oman puolustuksen puutteita salataan valtiotoimijoilta. Sen sijaan koronaviruksen vastaisessa taistelussa puutteiden salailu on kääntynyt itseään vastaan luottamusta heikentäen. Kukaan ei ole maailmassa täydellinen ja avoin keskustelu heikkouksien korjaamisesta olisi viimeistään nyt tarpeen.

Ville Kivivirta

hallintotieteen tutkijatohtori

Mika-Petri Laakkonen

tutkimusjohtaja

Jaana Leinonen

hallintotieteen yliopiston lehtori

Ville Pietiläinen

johtamisen psykologian yliopiston lehtori

Rovaniemi

