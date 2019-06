Yhteiskuntamme on muuttunut. Digitalisaatio on kaikessa toiminnassa mukana entistä vahvemmin niin hyvässä kuin pahassa. Se tarjoaa palveluita, joita emme etäisyyksien vuoksi voisi muuten saavuttaa tai yhteisöllisyyttä, jota emme muuten saisi syystä tai toisesta reaalielämässä.

Kääntöpuolena on se tosiasia, että olemme siirtäneet virtuaalimaailmaan paljon sellaista, mikä olisi tarpeellista, jopa välttämätöntä meidän hyvinvoinnille, ja joka meidän pitäisi kokea henkilökohtaisesti, aidosti, oikeassa ympäristössä, jotta saisimme siitä sen tarjoaman hyvän vaikutuksen ja tehon.

Tästä esimerkkinä erilaiset luontokokemukset ja sosiaaliset suhteet. Me jokainen tarvitsemme luontoa ja toisia ihmisiä lähellemme voidaksemme hyvin. Niiden puuttuminen tai puutos näkyy ihmisten pahoinvointina esimerkiksi konkreettisina sairauksina, henkisinä ongelmina tai onnellisuusvajeena arkielämässä.

Pitkään on puhuttu nykyihmisen luontosuhteen katoamisesta eli siitä, että me olemme siirtyneet pois fyysisesti ja psyykkisesti tervehdyttävistä luontokontakteista esimerkiksi eläinten kanssa olemisesta, puutarhatöistä, perheen yhteisistä metsä- ja marjaretkistä tai hyötyliikunnasta luonnossa kuten polttopuiden tekemisestä ja veden kantamisesta.

Unohdettujen asioiden listaan on myös hyvä lisätä kauniin maiseman katseleminen, tulen tai virtaavan veden tuijottaminen ja luonnon äänien tai hiljaisuuden kuunteleminen ja niiden tuoma henkinen hyvä olo.

"Edessä on kesälomat ja meillä jokaisella on aikaa, toivottavasti, läheisillemme, mutta aikaa myös hoitaa omaa luontoyhteyttämme."

Miksi näin on käynyt, vaikka meillä suomalaisilla on erittäin vahva metsäkansan maine ja identiteetti? Onhan meillä vuosisatojen perinteet muun muassa metsästykseen, kalastukseen, luonnontuotteiden keräilyyn ja maastossa liikkumiseen eri olosuhteissa. Meillä on menty metsään purkamaan iloa ja surua, ”metsä on kirkkoni”- ajatuksella.

Nykytietämyksen mukaan jo noin 20 minuutin luontohetki laskee verenpainetta, stressiä ja sydämen sykettä. Luonto rauhoittaa mieltä ja avaa meidät kuuntelemaan itseämme ja kehoamme. Se kohentaa meidän mielialaamme ja lisää onnellisuutta.

Edessä on kesälomat ja meillä jokaisella on aikaa, toivottavasti, läheisillemme, mutta aikaa myös hoitaa omaa luontoyhteyttämme. Luonto tarjoaa ilmaisia hyvinvointipalveluita ja ne ovat kaikkien saavutettavissa, kun vain löydämme ja osaamme ottaa ne vastaan.

Vinkkejä hyvistä paikoista luontoyhteyden saamiseen löydät muun muassa kaupunkien verkkosivuilta (luontopolut, uimarannat, kuntoradat), erilaisten julkisten laitosten ylläpitämiltä palvelusivuilta, joista tunnetuimmat lipas.fi (liikuntapaikat) tai retkikartta.fi (pitemmät maastoreitit) sekä esimerkiksi Metsähallituksen luontokeskuksista, joissa on tarjolla palvelua ja asiantuntijan antamaa tietoa kaikkeen luonnossa liikkumiseen valtion maiden lisäksi.

Lähdepä sinäkin läheistesi kanssa hakemaan annos luonnon hyvinvointieliksiiriä ilmaiseksi lähiluonnosta!

Maarit Timonen

Luontoa toimintaan -hanke

MMM, metsänhoitaja, lehtori, luonnonvara-ala

Lapin ammattikorkeakoulu

Lue lisää lukijoiden mielipiteitä päivän Kalevasta!

Näin lähetät mielipidekirjoituksen Kalevaan.