Puhdas pohjoinen luonto tuottaa arvokkaita, maailmallakin haluttuja raaka-aineita. Soilla kasvava pyöreälehtikihokki kiinnostaa lääketeollisuutta etenkin limaa irrottavien yskänlääkkeiden ainesosana (naftokinoneita, flavonideja, antosyaaneja). Kihokki kerätään kokonaisena kasvina, keräämiseen tarvitaan siis maanomistajan lupa.

Oulun alueella 4H on avannut jo 1970-luvulla kihokille markkinat maailmalle. Oulun 4H-yhdistyksen toimittama kihokkimäärä on noussut viime vuosina tuhanteen kiloon. Kihokin veroton poimijahinta on noussut tasaisesti, nyt poimijalle maksetaan 48 euroa kilolta.

Kihokkia kerätään eri puolilla Pohjois-Pohjanmaata ja Kainuustakin on tullut välitykseen pieniä määriä. Vuoden 2017 tilastojen mukaan puolet poimijoista keräsi muutaman kilon, tulona alle sata euroa. Neljänneksellä tulot ovat yli 500 euroa, mutta useita tuhansiakin tienaavia oli. Kihokkia on vuosittain kerännyt sata poimijaa.

Tänä vuonna Oulun 4H-yhdistyksen tavoitteena on saada yli tuhat kiloa kihokkia välitykseen – yli 50 000 euroa verotonta tuloa alueelle. Suurin ostaja, sveitsiläinen yritys, lahjoittaa matkalahjakortin arvottavaksi kaikkien poimijoiden kesken, mikäli tavoite täyttyy. Tämä kertoo siitä, että he haluavat kihokkia Pohjois-Pohjanmaalta. Viime vuosina ei tilausmääriä saatu täyteen.

Kihokin kerääjän tulee käydä poimijakoulutus raaka-aineen laadun ja kestävän keruun takaamiseksi.

Oulun 4H järjestää tänä vuonna kymmenkunta koulutusta heinäkuun ensimmäisillä viikoilla. Koulutukset ovat osallistujille ilmaisia ja ne toteutetaan pääosin iltaisin Oulun lisäksi muun muassa Raahessa, Piippolassa, Muhoksella, Yli-Iissä ja Pudasjärvellä. Koulutusten aikataulu ja ilmoittautuminen löytyvät Oulun 4H:n sivuilta.

Poimintaan sopivien kohteiden löytäminen on haaste, kaikilta soilta kihokkia ei löydy riittävästi. Maanpinnan rikkoutuminen edistää kihokin esiintymistä, poropolulta ja muilta kulku-urilta jopa hiekanottopaikoilta löytyvät runsaimmat esiintymät.

Metsänomistajista ja luonnossa liikkuvista olisi iso apu kohteiden löytämisessä. Kihokkia jätetään aina kasvupaikalle turvaamaan kasvuston säilyminen keruupaikalla.

Pohjois-Pohjanmaalla käynnistyi EU:n tukema Metsästä monituotebisnestä -hanke, jossa aktivoidaan metsänomistajia, luonnontuotteiden kerääjiä ja luonnontuoteyrittäjiä löytämään uusia tulomahdollisuuksia luonnontuotteiden parissa.

Raaka-ainetarpeita selvitetään luonnontuotteita jalostavilta tai välittäviltä yrityksiltä. Toimivan raaka-ainehankinnan kehittäminen on hankkeen päätehtäviä. Yhteistyö on tässä avainasemassa. Vuoden alussa alkaneen kaksivuotisen hankkeen hallinnoijana toimii Suomen metsäkeskus ja osatoteuttajana Oulun 4H-yhdistys.

Meillä on puhdas pohjoinen luonto, jonka tuotteiden terveysvaikutukset ovat maailmalla megatrendi. Keruualueiden luomusertifioinnilla tämä vielä todennetaan ostajille. Luonnontuotteiden keruu ja jalostus ovat mahdollisuus lisätä paikallista ja alueellista elinvoimaisuutta – myös nuorille työmahdollisuuksia kotiseudultakin.

Raili Hokajärvi

projektipäällikkö

Metsästä monituotebisnestä

Suomen metsäkeskus, Oulu

Miia Konttinen

toiminta- ja koulutuskoordinaattori

Oulun 4H-yhdistys

