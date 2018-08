Kesämökkiteillä ajamista rajoitetaan monin paikoin lukittavilla puomeilla. Kesäasukkaat ja maa-alueiden omistajat pyrkivät näin varkaiden pelossaaan estämään ulkopuolisten liikkumista hallinnoimillaan yksityisteillä.

Loppukesästä vimma teiden sulkemiseen tuntuu vielä merkittävästi lisääntyvän.

Teiden puomittamisella aiheutetaan kuitenkin merkittävää hidastetta avun saannille hätätilanteissa, esimerkiksi sairaskohtauksessa, tulipalossa tai veden varaan joutumisessa.

Kaikissa näissä tilanteissa jo yhdenkin minuutin viive voi olla ratkaiseva, eikä varsinkaan syrjäisillä alueilla pelastustoiminnassa ole varaa elintärkeiden hetkien hukkaamiseen.

Ambulansseissa ei pääsääntöisesti ole murtovälineitä, joilla avattaisiin puomien lukkoja tai murrettaisiin kettinkejä. Paloautoissa löytyy osaamista ja välineitä murtamiseen, mutta silloinkin kun paloauto on ensimmäisenä puomilla, lasketaan murtamisen pelastustoiminnalle aiheuttama viive minuuteissa.

Parin viime vuosikymmenen aikana mökkimurtojen määrä on laskenut merkittävästi, joten liikkumisen rajoittaminen mökkiteillä on menettänyt merkitystään. Omaisuuden suojelemiseen on lisäksi nykyisin saatavilla tehokkaampia menetelmiä, kuten hälytysjärjestelmiä.

Arvostus ihmishengen ja materian suhteen kallistunee enemmistöllä ensimmäiseen, joten eikähän pidetä puomit auki niin kauan kuin mökeillä on elämää.

Jari Vuoripuro

Vanha brankkari

Hyvinkää

