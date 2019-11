Vesiliikunnan monipuolinen harrastaminen on yksi suosituimmista liikuntamuodoista, joissa titteleillä ei ole väliä. Vesiliikuntakeskusten ja uimahallien käyttäjät ovat toivottavasti jatkossakin yhdenvertaisessa asemassa kaikissa Oulun uusissa uimahalleissa.

Linnamaan uimahallin hankesuunnitelmassa (31.12.2018) uimahallin ensisijainen tarkoitus on kuntourheilu, terveyttä edistävä liikunta, tasavertainen saavutettavuus, esteettömyys ja tilojen joustava käyttö. Linnanmaan uimahalli suunnitellaan kuntoilu-, opetus- ja harjoitushalliksi.

Linnamaan uimahallille on tehty asemakaava valtuuston hyväksymänä jo vuonna 1991 ja siinä uimahalli sijoittuu Linnamaan liikuntahallin yhteyteen, jossa infra ja varaus ovat jo valmiina. Keskustelu on jatkunut edelleen vuosina 2005 ja 2013 Linnanmaan uimahallin rakentamisesta, ja harmillisesti asia on pitkittynyt todella paljon sekä samalla rakennuskustannukset ovat nousseet.

Kaupunginjohtaja Päivi Laajala julkaisi budjettiesityksen, jossa ei otettu huomioon Linnanmaan uimahallin rakentamista, joka on toisaalta ymmärrettävää tässä taloudellisessa tilanteessa, mutta toisaalta harmillista. Oulun kaupunginhallitus hyväksyi 18.11. hankesuunnitelman ja toivotaan, että Linnanmaan uimahalli toteutuu seuraavan kolmen vuoden aikana.

Jukka Rantala (TS/lukijalta 24.10.) tuo esille Raision ja ympäristökuntien näkökulman uimahallien merkittävyydestä kuntalaisille ja myös kilpauimareille. Tarve uimahalleille on ympäri Suomea.

OKM:n liikuntapaikkojen rahoitussuunnitelma vuosille 2018–2021 sisältää 18 uimahallin peruskorjaustarpeen tai uudelleen rakentamisen. Valtionavustusten määrä vaihtelee 750 000 eurosta maksimissaan 1,0 miljoonaan euroon.

"Raksilan uimahalli on tullut elinkaarensa päähän, joten on aika myös keskustella koko rakennuksen purkamisesta ja uuden monipuolisen Raksilan uimahallin/vesiliikuntakeskuksen rakentamisesta, johon kuuluu ehdottomasti 50 metrin maauimala."

Uimahallien ja vesiliikuntakeskusten rakentamisessa kannattaa ottaa huomioon monimuotorahoitus tai elinkaarimalli. Näin investointien kustannukset jakautuvat eri omistajien ja toimijoiden kesken. Esimerkkinä voidaan käyttää Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy:n rahoitusta, jossa Helsingin kaupungin omistus on 2/3, Uimaliitto ja Urheiluopistosäätiö omistavat 1/3. Elinkaarimallin mukaan on rakennettu Kuopion ja Keski-Espoon uimahallit. Lahti on päätynyt vesiliikuntakeskuksen rakentamiseen yksityisrahoituksella.

Kannustan Linnanmaan uimahallin rakennushankkeessa monipuoliseen yhteistyöhön yksityisten toimijoiden, yritysten ja Oulun yliopiston sekä Oulun ammattikorkeakoulun kanssa. Näin myös investointien lisäksi käyttökustannukset jakautuvat isommille hartioille.

Raksilan uimahalli on tullut elinkaarensa päähän, joten on aika myös keskustella koko rakennuksen purkamisesta ja uuden monipuolisen Raksilan uimahallin/vesiliikuntakeskuksen rakentamisesta, johon kuuluu ehdottomasti 50 metrin maauimala. Hyviä esimerkkejä tällaisen vesiliikuntakeskuksen rakentamisesta ovat viime kesänä avatut Leppävaaran ja Tampereen uintikeskukset, joihin rakennettiin 50 metrin maauimala ja suosio on ollut valtava sekä kuntalaisille että matkailijoille.

Vanhan korjaamisen on osoitettu olevan 30 prosenttia kalliimpaa kuin uuden tekemisen, joten noin 40 miljoonan euron investointi uuteen on kannattavampaa pitkällä aikajaksolla. Investointi monipuolisiin vesiliikuntakeskuksiin ja uimahalleihin on investointia ja ennaltaehkäisevää sekä toimintakykyä ylläpitävää toimintaa ihmisten hyvinvointiin ja elämänlaatuun.

Nyt onkin aika tehdä hyviä päätöksiä kaikkien kuntalaisten hyväksi ja samalla myös matkailun edistämiseksi.

Maarit Sihvonen

fysioterapeutti, Oulu

Lue lisää lukijoiden mielipiteitä päivän Kalevasta!

Näin lähetät mielipidekirjoituksen Kalevaan.