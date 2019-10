Kommentti Veijo Koivulan mielipidekirjoitukseen (Kaleva 22.10.). Koivula toivoo kirjoituksessaan, että Linnanmaan uimahallihanketta ei lykätä. Oulun SDP on jättänyt muutosesityksen talousarvioesitykseen, että Linnanmaan uimahallin suunnittelu aloitetaan heti ensi vuonna ja se rakennetaan vuosina 2021–2022.

Uimahallin rakentamista ei voi lykätä, koska Raksilan uimahalli on peruskorjattava mahdollisimman pian, emmekä sen kiinni ollessa voi jäädä useiksi vuosiksi kahden uimahallin varaan. Jos näin kävisi, on selvää, että uimahallien yhteenlaskettu yli 1,1 miljoonan vuotuinen käyntimäärä laskisi, sillä 0,6 miljoonaa Raksilan uimahallin käyntikertaa ei ole siirrettävissä Raattiin ja Vesi-Jatuliin.

Kokemus on myös osoittanut, että uimatilan lisääminen lisää myös asiakkaiden määrää, joten neljälle uimahallille on suuri tarve.

Ilman Raksilaa korvaavaa uimahallia valtakunnallisesti arvostettu Oulun koululaisten uimaopetus kärsisi, ja monet joutuisivat ruuhkien ja saavutettavuuden takia lopettamaan uimahallikäynnit.

Oulussa ikäihmisten liikkumista tuetaan kehutulla Seniorikortilla, joka saa monet liikkeelle erityisesti uimahalliin. Vesiliikunta on monille ikäihmisille ja liikuntarajoitteisille yksi parhaista liikuntamuodoista. Se ennaltaehkäisee sairauksia ja lisää fyysisen kunnon paranemisen ohella henkistä ja sosiaalista pääomaa.

Uuden uimahallin suunnittelussa on erityisesti otettu huomioon tasa-arvoinen terveysliikunta ja yhdenvertaisuus. Oulun nykyisissä uimahalleissa yhdenvertaisuus ei toteudu, mutta uudessa hallissa se on otettu huomioon suunnittelemalla omat puku- ja pesuhuoneet asiakkaille, joilla on mukana eri sukupuolta oleva omaishoitaja tai avustaja.

"Ilman Raksilaa korvaavaa uimahallia valtakunnallisesti arvostettu Oulun koululaisten uimaopetus kärsisi, ja monet joutuisivat ruuhkien ja saavutettavuuden takia lopettamaan uimahallikäynnit."

Julkisuudessa on jonkin verran esitetty kritiikkiä uimahallin sijoittamiseksi Linnanmaalle. Meidän mielestämme se on juuri oikea paikka. Linnanmaa–Kaijonharjun alue kehittyy uuden yliopistokampuksen myötä, ja lähitulevaisuudessa sinne odotetaan tuhansia uusia asukkaita ja työpaikkoja.

On luontevaa ja ekologista sijoittaa uimahalli sinne, missä ihmiset ovat. Linnanmaa on helposti saavutettavissa kävellen ja pyöräillen, ja joukkoliikenne paranee entisestään Alakyläntien bussikaistan valmistumisen ja joukkoliikenteen runkoliikenteen kehittämisen myötä. Uuden uimahallin rakentamisen yhteydessä on rakennettava hallin eteen tarpeeksi tilaa Onni-palveluliikenteen autoille ja inva-kuljetuksille.

Toivomme, että kaupunginhallituksen budjettiriihessä löydämme yhteisen näkemyksen Linnanmaan uimahallin rakentamiseksi esittämällämme aikataululla.

Tuija Pohjola

valtion liikuntaneuvos

SDP:n kaupunginhallituksen ryhmäpuheenjohtaja

Pirjo Sirviö

sosialidemokraattisen valtuustoryhmän puheenjohtaja

Kati Jurkko

SDP:n valtuustoryhmän tiedottaja

Oulu

Lue lisää lukijoiden mielipiteitä päivän Kalevasta!

Näin lähetät mielipidekirjoituksen Kalevaan.