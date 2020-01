Kaleva (26.10.) antoi kunnallemme aimo annoksen julkisuutta. Vaikka sanotaan, että kaikki julkisuus on hyvästä, olisimme mielellämme olleet eri tavalla esillä.

Olisimme kertoneet palveluihin tyytyväisistä kuntalaisista. Olisimme tuoneet esille, miten kuntamme on kasvanut ja kehittynyt. Meillä on monia mainitsemisen arvoisia hankkeita ja asioita, joita kunnassa on saatu aikaan ja joista olemme ylpeitä.

Olisimme voineet myös kertoa siitä, kuinka kuntalaisia kannustetaan ja osallistetaan päätöksentekoon. Tai siitä, kuinka meillä eri poliittisten valtuustoryhmien puheenjohtajat, pääosin hyvässä hengessä, kokoontuvat keskustelemaan asioista säännöllisesti yhteisen näkemyksen löytämiseksi Limingan parhaaksi. Kunnassamme on monella tapaa menossa hyvän kehityksen myötätuuli.

"Täällä onkin laitettu asioita kuntoon, mutta samalla taloudesta on kuitenkin pidetty huoli."

Kuntamme on kasvanut nopeasti, ja tämä on ollut haaste, johon olemme pystyneet vastaamaan. Olemme pyrkineet hoitamaan asiat niin, että tulevilla sukupolvilla olisi kaikki paremmin. Täällä onkin laitettu asioita kuntoon, mutta samalla taloudesta on kuitenkin pidetty huoli.

Saman totesi myös konsultti Eero Laesterä tehdessään Limingalle talouden paineselvityksen viime talvena. Laesterän mukaan Liminka on poikkeuksellinen kunta, jossa mittarit ovat parhaalla puolella. Tämä kaikki ei olisi mahdollista kunnassa, jossa tilanne olisi myrskyisä ja kärjistynyt.

Politiikka on yhteisten asioiden hoitamista, yhteistyöllä ja keskustelemalla, ei rikkomalla ja raastamalla. Limingassa päätökset tehdään lakien ja demokratian sääntöjen mukaisesti. Tämä ei valitettavasti tunnu sopivan kaikille. Meille on tärkeää Liminka ja sen asukkaat. Jatkamme kuntamme kehittämistä yhteistyössä kaikkien kuntalaisten kanssa.

Sauli Ylikulju (kesk.)

Kristian Ruotsalainen (kok.)

Heidi Haataja (vas.)

Heidi Matkaselkä (vihr.)

Pasi Inkeroinen (sd.)

Mika Martinmäki (kd.)

Limingan valtuustoryhmien puheenjohtajat

Lue lisää lukijoiden mielipiteitä päivän Kalevasta!

Näin lähetät mielipidekirjoituksen Kalevaan.