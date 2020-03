1 -2 -luokkalaisten koulupäivä toki voi loppua aikaisin. Heille onkin tarjolla usein monenlaisia iltapäiväkerhoja. Jo kolmannella luokalla koulupäivä on kuitenkin monella tavalla vaativa, ja aivan riittävän pitkä sisäistettävää tietomäärää ajatellen. Siitä eteenpäin koulupäivän pituus ja vaativuus kasvaa koko ajan. Koulu on ihan eri tavalla kuormittavaa nyt, mitä se on ollut vaikkapa 90 - luvulla. Ihan loputtomasti ei lapseltakaan voi vaatia keskittymistä ja tsemppaamista aikuisen mieliksi.

En mitenkään näe, että koulupäivän jälkeinen pelaaminen olisi joku kamala asia. Pelimaailma on usein tasavertainen ja reilu paikka, jossa jokainen saa pelata oman tasonsa mukaan ja nauttia omista taidoistaan ilman vertailua. Siellä ei ketään syrjitä fyysisten, kulttuuristen tai henkisten ominaisuuksien perusteella. Jos lapset viihtyvät siellä, ehkä kyse ei ole laiskuudesta, vaan siitä, että hekin haluavat tehdä yhteistyötä ilman jatkuvaa keskinäistä kilpailua, vertailua, heikomman nolaamista ja ulkopuolista pakkoa.