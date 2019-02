Loppujen lopuksi suomalaisia on maailman väkilukuun nähden niin vähän, että vaikka lopettaisimme kaiken autoilun tänä päivänä, ei sillä olisi sanottavaa merkitystä ilmaston muutoksen kannalta. Amerikassa isot bensiinimoottorit ovat edelleen tätä päivää, ja amerikkalaisia on 440 miljoonaa. Uudet Trumpin kaavailemat Amerikan tuontitullit suosinevat edelleen isopäästöisiä Amerikan autoja. Euroopan moottoritiet ovat aivan täpöten täynnä suuria rekkoja, jotka ajavat katkeamattomissa jonoissa satamista sisämaahan ja takaisin. Voi vain kuvitella päästöjen määrää. Samoin koko maailman lentoliikenne on vain kasvamassa mm. Aasian maiden elintason nousun myötä. Matkailu on laajassa mitassa kasvamassa kaikkialla, ja samalla se lisää päästöjä. Kaupungistuminen on trendi, jota on vaikea pysäyttää, mutta sen nopeutta voisi yrittää hillitä vaikka samoin kuin Norjassa on tehty. Siellä pohjoisen alueella on tuntuvat verohelpotuksia, joilla ohjataan siirtymispäätöksiä. Koko itäinen ja pohjoinen Suomi voisi olla verotuksellisesti kevyempää aluetta, jolla kaupungistumisen ongelmia hillittäisiin. Uusimpien ennusteiden mukaan Oulukaan ei ole enää pitkään kasvamassa koska täällä väkiluvun kasvu on perustunut syntyvyyteen, vaan ainoat kasvualueet ovat Suomessa Helsinki-Turku-Tampere kolmiossa, jonne muuttovirrat vievät.