Kyllä kouluihin viodaan nyt jo ottaa oppiaineeksi liikennekasvatus. Kouluilla yleensa opettajat ja rehtorit vastustavat. Meillä on muutamia lukijoita joissa on leekennekasvatuksen nimellä ajokortti opetus josta saa myös yhden kurssin. Ammattiopistoissa opiskelijoille ehdottomasti pitää olla ajokorttiin johtava opetus. Hehän valmistuvat ammattiin ja monesti ne työpaikat olla hyvinkin kaukana joten ajokortti on valttämätön jotta pääset töihin. Johtajat ja rehtorit härätys.