Tottakai, mutta tällä hetkellä meidän pitäisi miettiä niitä toimia mitkä auttavat tähän hetkeen.

Yrityksien tilannetta ei pelasta

hallituksen ohje

”hakekaa pankista finnveran takaamaa lainaa”

Jos hallitus ei viikon sisään keksi kongreettista toimia tähän epidemiaan, meillä ei kohta ole yrittäjiä ja työpaikkoja.

Ihmiset tulevat menettämään omaisuutensa ja kotinsa.

Minun on hieman vaikea nähdä jos konkurssi-tsunami pyyhkäisisi Suomen yli että siitä kovin helpolla enää noustaisiin. Tässä tilanteessa pallo on hallituksella. Esimerkiksi ravintola alan yrittäjät työllistävät noin 50 000 työntekijää.

Jos massatyöttömyys päästetään valloilleen se varmasti lisää kodinrikkoutumisia, mielenterveysongelmia, mahdollisesti alkoholismia ym.

Jos perheet on rikki ja talous kuralla ja kaikki menetetty, valitettavasti siinä vaiheessa ei varmaan perheissä ole ensimmäisenä mielessä miten lapsi saataisiin harrastamaan.

Tottakai tämä tulee näkymään uutena 90-luvun laman jälkeen jo nähtynä syrjäytymisaaltona.

Nyt me tarvitsemme toimia miten säilyttää yritykset ja työpaikat.

Näiden toimien varmistaminen mahdollistaa, että pystymme jatkossakin tarjoamaan ilmaisen koulutuksen lapsillemme, ilman vakuutusta toimivan terveydenhuollon sekä erilaisia sosiaalipalveluita, kuten asumistuet.

Tämän epidemian hoito näyttää nyt suunnan mihin haluamme mennä.

Haluammeko pitää kiinni nykyisestä hyninvointivaltiostamme vai alammeko me yksityistämään kaiken?