2-vuotiaan hampaat sulivat karieksen takia ikeniin asti – äidille 30 päivää ehdollista vankeutta (IS 18.9.) ja pääkirjoitus Kaleva 8.10.

Hampaat eivät sula, vaan reikiintyvät. Paras keino ehkäistä reikiintymistä on yksinkertainen: säännöllinen ruokailu, terveelliset välipalat ja hampaiden huolellinen harjaus kahdesti päivässä käyttäen fluorihammastahnaa, alle 3-vuotiailla tahnaa vain kerran päivässä.

Hampaiden reikiintymistä voidaan ehkäistä! On tärkeää käyttää lasta neuvolassa ja hammashoitolassa hammastarkastuksissa.

Alle kouluikäisten lasten vakava hampaiden reikiintyminen on merkki hampaiden kotihoidon laiminlyönnistä. Vakavasta hampaiden reikiintymisestä kertoo muun muassa etuhampaiden näkyvien pintojen reikiintyminen – tosin muutkin hampaat reikiintyvät samaan aikaan, mutta sitä ei ole vanhempien niin helppo havaita. Lasten hampaiden kotihoito, kuten muukin hoito, on täysin vanhempien vastuulla.

Hampaiden kotihoidon laiminlyönnin merkit näkyvät hampaissa, niitä ei voi peittää. Laiminlyöntiä on hampaiden harjaamisen ja terveellisen ruokailun laiminlyömisen lisäksi myös se, että vanhempi ei vie lastaan hammashoitoon, kun näkee reikiä lapsen hampaissa tai käyttää lasta vain päivystyshoidossa, eikä jatka kokonaishoitoa.

Usein lapset, joilla on hampaiden reikiintymisen takia suuri hammashoidon tarve, päätyvät yleisanestesia- eli nukutushammashoitoon. Tarkkaa lukua nukutushammashoidoista ei ole, mutta lapsia, joilla on reikiintynyt hampaisto, hoidetaan nukutuksessa ympäri maata. Vakavimmat nukutuksessa hoidetut tapaukset ovat sellaisia, että poistetaan kaikki tai lähes kaikki maitohampaat.

Ennen hoitoa lapsi on usein joutunut syömään antibioottikuurin tai -kuureja. Joskus hän on voinut joutua sairaalahoitoon vakavan hammastulehduksen takia.

Lapsille hampaiden reikiintyminen aiheuttaa kipua, vaikeuttaa syömistä ja puhumista sekä vaikuttaa lapsen fyysiseen, henkiseen ja sosiaaliseen kehitykseen. Hampaiden huono kunto altistaa lapsen kiusatuksi tulemiselle, kun kaverit kiinnittävät huomiota huonoihin hampaisiin.

Lapsen vakavasti reikiintyneet hampaat vaikuttavat myös koko perheen elämään; hampaiden sairauksien takia menetetään työ- ja kouluaikaa.

"Jotta ne perheet, joissa lasten hampaiden hoidosta ei syystä tai toisesta voida/jakseta huolehtia, saisivat tarpeellisen tuen, ovat hammaslääkäritkin viime vuosina alkaneet tehdä lastensuojeluilmoituksia."

Myös laaja hammashoito on lapselle iso ja raskas kokemus – muun muassa useista poistoista seuraava hampaattomuus. Hampaattomuus vaikeuttaa niin syömistä kuin puhumista. Seurauksena poistoista on myös vaikutus hampaiden ja purennan kehitykseen. Kaiken lisäksi, ellei koti- ja hammashoitoa saada kuntoon, reikiintymis- ja hoitokierre jatkuvat.

Lasten suunterveyden osalta tilastot näyttävät hyvältä, mutta eivät, kuten tapaus osoittaa, kerro koko totuutta. Yleensä ne, joilla on vakava kariesongelma ja jotka päätyvät nukutushammashoitoon, käyttävät epäsäännöllisesti hammashoitopalveluja. Tilastot eivät kerro myöskään esimerkiksi sairauden vakavuudesta ja oireista ja tilanteen vaikutuksesta lapsen ja perheen elämään.

Suuri osa perheistä huolehtii hyvin lasten hampaat. Jotta ne perheet, joissa lasten hampaiden hoidosta ei syystä tai toisesta voida/jakseta huolehtia, saisivat tarpeellisen tuen, ovat hammaslääkäritkin viime vuosina alkaneet tehdä lastensuojeluilmoituksia. Tuolloin usein käy ilmi, että perheillä on monenlaisia muitakin haasteita, joista hammashoidon laiminlyöminen on yksi näkyvä merkki. Jos lapsessa näkyy selviä välivallan merkkejä, on terveydenhuollon ammattilaisen velvollisuus tehdä rikosilmoitus. Perheen tukeminen, ei syyllistäminen, on avain parempaan myös suunterveyden hoidon osalta. Olisi tarpeen miettiä hoitoketjua erityisesti näiden potilaiden kohdalla, että he eivät jäisi väliinputoajiksi myös hammashoidossa.

My Blomqvist

pj., HLT, EHL, lasten hammashoito

Kati Kainulainen

sihteeri, EHL, lasten hammashoito

Apollonia, lasten hammashoidon jaosto

Heikki Alapulli

EHL, lasten hammashoito

Vuokko Anttonen

professori, EHL, kariologia ja lasten hammashoito

Sari Koskinen

EHL, lasten hammashoito

Mirja Methuen

EHL, kariologia ja lasten hammashoito

Päivi Rajavaara

EHL, lasten hammashoito

Eija Salmela

HLT, EHL, lasten hammashoito

Helena Yli-Urpo

EHL, lasten hammashoito

