Lasten ja nuorten urheilun kasvatustavoitteista on paljon kirjoitettu ja puhuttu. Valitettavasti niiden noudattamista ei riittävästi valvota, eikä ongelmatilanteisiin heti puututa. Siksi on ollut mahdollista pitkään sallia nyt esille tulleen muodostelmaluisteluvalmentajan tapaa toimia.

Mikä vastuu on seuran johtokunnalla? Miksei johto ole käyttänyt toimivaltaansa, kun on ollut kuukausia tietoinen nyt esille tulleesta epäasiallisesta kulttuurista.

Olisi ensin keskustellut ja mahdollisesti puhutellut työntekijäänsä eikä odottanut ulkopuolisten selvitystä.

Puuttuiko johtamisen ammattitaito vai nähtiinkö kyseisen ryhmän menestyminen tärkeänä Suomen vanhimman (perustettu 1875) taitoluisteluseuran imagon ylläpitäjänä.

Muodostelmaluistelussa joukkueisiin on tunkua, sillä laji viehättää. Suomen muodostelmaluistelun taso on korkea ja maailmalla tunnustettu.

Huipulla on kova kotimainen kilpailu, sillä vain kolmesta kovasta (Marigold Iceunity, Helsingin Rocettes ja Team Unigue) kaksi pääsee MM-kisoihin. Jokainen kolmesta kärkitiimistä yltää MM-mitaleihin.

Onnistumisen paine on kova. Huonosti hoidettuna se kohdistuu yksilöön. Vaatii valmentajan erityisosaamista ja ryhmän sisäistä koheesiota ja ymmärrystä, jos yhden luistelijan epäonnistuminen, esimerkiksi kaatuminen, vie koko joukkueen menestymisen mahdollisuudet. Pelolla ei rohkeutta kasvateta.

"Jos valmentaja punnitsee omaa hyvyyttään ja tasoaan joukkueen onnistumisella, liikutaan jo lähellä syviä vesiä."

Laji vaatii kovaa hiomista, jotta koreografian sujuva suorittaminen ja yhtäaikainen liike onnistuu. Muihin joukkuelajeihin verrattuna aktiivinen läsnäolo jokaisessa treenissä on erityisen tärkeä.

Muodostelmaluistelussa joudutaan harjoittelemaan erilaisilla kombinaatiolla, jotta kisatilanteessa varalla oleva voi paikata poissaolevaa. Palloilulajeissa yhden pelaajan poissaolo ei treenikuvioita juuri muuta.

On erityisen tärkeää, että jokainen joukkueeseen kuuluva pääsee kokemaan kilpailutilanteen, vaikka pääkisoissa parhaat luistelevat areenalle. Tässäkin mitataan hyvän ja huonon valmentajan osaaminen ja joukkueen yhtenäisyys.

Halu menestyä saattaa johtaa, ja on nyt johtanutkin, onnistumisen kiimaan. Sillä on huonot seuraukset. Jos valmentaja punnitsee omaa hyvyyttään ja tasoaan joukkueen onnistumisella, liikutaan jo lähellä syviä vesiä.

Kun luistelijat uhraavat aikaansa, varojaan joukkueen yhteiseen menestymiseen, he näköjään kestävät ja sallivat rankkaakin kohtelua. Valitettavaa on se, että piti mennä näin pitkään ennen kuin sisäinen kupla puhkesi.

Onneksi ylilyönnit eivät ole yleisiä, mutta jokainen niistä on liikaa. Meillä on erinomaisia valmentajia, jotka aikaansa ja jopa yksityiselämäänsäkin uhraten tekevät työtä lasten ja nuorten taitoluistelussa joko vapaaehtoisina tai palkattuina. He tiedostavat, että lasten ja nuorten valmentajina he liikunnanopettajien tavoin ovat yleisesti ihailun kohteita ja esikuvia.

Ei kuitenkaan heitetä lasta nyt taas pesuveden mukana. Lasketaan puuttumiskynnys matalalle, ettei yksikään urheiluun tuleva lapsi ja nuori joudu kokemaan epäasiallista kohtelua, ei valmentajan, huoltajien, vanhempien eikä yleisön toimesta. Kiitos rohkeiden luistelijoiden, että tämä tuli esille.

Leena Jääskeläinen

liikuntaneuvos

Rovaniemi

