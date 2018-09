Kyllä se on niin että käpylehmät takaisin ja kouluun opettajille kuritus oikeus takaisin.

Tuohivirsuissa kouluun ja näkkileipä reppuun puhelimen sijasta.

Kyllä on maailma mennyt mallille en, rajan yli tulee pakolaisia kun hädässä kun iphonessa on akku loppunut ja Bemari pitäisi vaihtaa uudempaan kun Ruotsissa annettiin liian vanhaa mallia oleva.