22.-23.10. maanantain ja tiistain kestävän Julkisten ja hyvinvontialojen liiton (JHL) lakko tulee vaikuttamaan Oulun päiväkotien toimintaan ja arkeen voimakkaasti. Serviisin työntekijöistä osa kuuluu JHL:oon ja täten osassa päiväkodeista ei voida taata puhtaanapito- ja siisteyspalveluita tai ruokahuoltoa.

Oulun kaupunki on tiedottanut ja ohjeistanut päiväkoteja olemaan auki sekä uutisoinut, että ”ateriapalvelut toimitetaan päiväkoteihin, mutta ruokalistaan voi tulla muutoksia”. Tämä on ongelmallista, sillä esimerkiksi Opetusalan ammattijärjestö (OAJ) on ohjeistanut jäseniään pitäytymään vain omissa työtehtävissä sekä kieltänyt lakonalaisen työn tekemisen. Sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehy on myös ohjeistanut jäseniään pitäytymään vain omissa työtehtävissään.

Kysymys kuuluu, kuka ottaa ”kuumana” toimitettavan ruuan vastaan? Kuka mittaa ruokien lämpötilat ja varmistaa sen terveellisyyden? Kuka huolehtii riittävästä siisteydestä ja puhtaudesta päiväkodeissa? Kuka tekee päiväkodeissa lakonalaisen työn, kun ammattijärjestöt ovat sen jäseniltään kieltäneet?

Useissa muissa kunnissa, kuten Turussa ja Tampereella, ohjeistetaan ja suositellaan vanhempia pakkaamaan lapsille ja koululaisille eväät mukaan. Porissa on suositeltu lapsia jäämään kotiin, eikä tulemaan päiväkotiin. Nähtäväksi jää, tarkentaako Oulu ohjeistuksiaan päiväkodeille ja vanhemmille. Lapsen edun, hyvinvoinnin ja turvallisuuden pitäisi olla ehdottomasti kaiken päätöksenteon keskiössä.

Susa Vikeväkorva

varhaiskasvatuksen opettaja

kaupunginvaltuutettu (vihr.)