Pohjolakoti haluaa vastata viime päivien uutisiin sen saamista eduskunnan oikeusasiamiehen moitteista.

Apulaisoikeusasiamiehen määräyksestä Pohjolakotiin tehtiin tarkastus huhtikuussa, ja sen tarkoituksena oli kuulla nuoria ja arvioida muun muassa lastensuojelulain tarkoittamien rajoitustoimenpiteiden käyttöä ja lasten kohtelua. Oikeusasiamies ei ota kantaa, onko nykyinen lastensuojelulaki koulukodeille hyvä ja toimiva.

Oikeusasiamiehen tehtävä on valvoa, onko lakia noudatettu. Kaikilta osin ei ole, ja Pohjolakodin käytäntöjä on muutettu. Muun muassa nuorten mahdollisuuksia vapaaseen liikkumiseen on lisätty, puhelimet ovat pääsääntöisesti nuorten käytössä ja raha-asioiden hallinta on nuorten omalla vastuulla.

Kun toiminta on muutettu ohjeistuksen mukaiseksi, nuorten luvattomat poistumiset, päihteiden käyttö ja rikokset ovat lisääntyneet. Koska koulukodilla ei ole lastensuojelulain mukaan oikeutta ottaa nuorta kiinni karkumatkalta, poliisipartiot ovat etsineet koulukodista karanneita hengenvaarassa olevia nuoria.

Pohjolakotiin tullaan keskimäärin 16-vuotiaana, jolloin nuorella on takanaan jo lukuisia eri sijoituspaikkoja. Suurella osalla nuorista on vakavia päihdeongelmia, väkivaltakäytöstä ja rikostaustaa, joillakin myös rajatonta seksuaalista käyttäytymistä ja adhd-käytösoireilua.

Koulukodit kuten Pohjolakoti ovat viimesijaisia lastensuojelulaitoksia, joihin sijoitetaan ne nuoret, joiden hoitoa ja huolenpitoa ei voida muualla sijaishuollossa toteuttaa.

Lastensuojelulaissa ei ole määritelty, miten tällainen viimesijaisuus tulisi ottaa huomioon toimintakäytännöissä ja rajoitus- ja kontrollikeinoissa. Tämä tarkoittaa sitä, että hyvin ongelmaista koulukotinuorta koskee pääosin sama laki kuin pienempää huostaan otettavaa lasta. Huumeita käyttävä rikoskierteessä oleva nuori tarvitsee erilaisen tuen ja turvan kuin pikkulapsi, ja tätä eroa nykyinen laki ei tee. Suomen lainsäädäntö poikkeaa tässä monesta muusta Euroopan maasta.

"Teemme tiivistä yhteistyötä poliisin ja muiden viranomaisten kanssa, mutta Pohjolakodin johdolla on tällä hetkellä aito huoli nuorten, työntekijöiden ja lähiyhteisön turvallisuudesta."

Suurin osa sijaishuollosta tulee mainiosti toimeen nykyisellä lainsäädännöllä.

Uudistamisen tarve koskee pientä, mutta niin yhteiskunnallisesti, inhimillisesti kuin rahallisesti merkittävää osaa lastensuojelun asiakaskunnasta. Sijaishuollossa on vuosittain tuhansia lapsia ja nuoria, kun koulukotipaikkoja on koko maassa noin 300.

Teemme tiivistä yhteistyötä poliisin ja muiden viranomaisten kanssa, mutta Pohjolakodin johdolla on tällä hetkellä aito huoli nuorten, työntekijöiden ja lähiyhteisön turvallisuudesta. Työntekijämme ovat kokeneet median kirjoitukset raskaasti, mutta silti he ovat erittäin sitoutuneita tekemään vaativaa lastensuojelutyötä näiden nuorten parhaaksi.

Haluamme lopuksi kiittää siitä runsaasta tuesta ja kannustuksesta, jota olemme viime päivinä saaneet yhteistyötahoiltamme ja alan ammattilaisilta.

Kati Lehtola

Pohjolakodin johtaja

Lue lisää lukijoiden mielipiteitä päivän Kalevasta!

Näin lähetät mielipidekirjoituksen Kalevaan.