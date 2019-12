Kuluneen vuoden aikana Kuusamoa ja sen elinkeinoelämää ovat virkistäneet monet hyvät uutiset, mutta paras niistä on se, että kehitys ja kehittämistyö ovat jatkuvasti voimistumassa. Olen huomannut, että meillä Kuusamossa hyvä vire on vahvistunut samanaikaisesti useilla eri tahoilla, niin kaupungin näkökulmasta, yritysmaailmassa kuin järjestöissäkin.

Mennyt vuosi on ollut siis vahvaa kehittämisen aikaa ja olemme saaneet seurata useiden investointien kehittymistä tai niiden suunnittelua.

Totta kai kaupungin budjetin niukkuus ja verojärjestelmän uudistuksen jälkeinen epävarmuus sekä erikoissairaanhoidon menojen kasvu asettaa rajoja ja väkisin myös siirtää joitakin ideoita. Mutta surkuttelemaan emme jää.

Rukan alueella ja matkailussa on selkeitä merkkejä kovasta kasvusta. Tähän meidän täytyy vastata. Stadionin alueen kehittäminen ja kaavoittaminen kolmanneksi keskittymäksi on aloitettava ripeästi.

Stadium-hanke ja voimistuva valmennuskeskus tuovat lisää työpaikkoja ja opiskelijoita alueellemme ja Olympiakomitean vahva panostuksen signaali Kuusamoa kohtaan on otettava tiukkana koppina vastaan.

Kitkantien alkava remontti, teollisuusalueen rakentamisen aloittaminen, Ruijanmutkan laajennus, terveyskeskuksen muutostyöt sekä uuden uljaan koulukokokonaisuuden suunnittelu ovat niitä positiivisen pöhinän merkkejä, joita tarvitsemme elinvoimaisuuden parantamiseksi. Tatanki–Koukkulammen kaavan loppuun saattaminen, pappilan peltojen kaavoituksen ja kehittämisen aloittaminen ja Maaningan tuulivoimapuiston edistäminen ovat tärkeitä tulevaisuuden askelmerkkejä.

Maaningan tuulivoimapuiston työpaikat ovat merkittäviä ja tulevat verotulot koskettavat meitä kaikkia. Millä muulla toimenpiteellä voisimme pystyä samaan? Tällä verotulolla voimme luoda lisää elinvoimaa ja taklata ainakin tulevat paineet mahdollisista veronkorotuksista. Myös Kuusamon sähköntuotannon omavaraisuusaste saadaan tällä toimenpiteellä täyteen mittaan.

Todella myönteistä on, että työllisyytemme on parantunut. Myös nuorisotyöttömyys on vähentynyt, mutta matkaa tavoitteeseen vielä kuitenkin on. Joitakin aloja vaivaa suorastaan työvoimapula ja kaupungin onkin yhdessä yrittäjien kanssa tartuttava tähän ja haettava ratkaisuja.

Vaikka haasteitakin on, niitä ei saa siis pelätä. Investointeja on tehtävä, jotta kaupunkimme pysyisi elinvoimaisena. Kuusamo haluaa strategiansa mukaisesti olla elinvoiman edelläkävijä. Investoinneilla edistämme muun muassa koulutilojen terveellisyyttä ja ajanmukaisuutta, panostamme terveyteen ja hyvinvointiin sekä monipuolistamme harrastusmahdollisuuksia.

Kun palvelut pelaavat ja tekemistä meillä riittää, niin myös asumiskustannukset on pidettävä kilpailukykyisinä, jotta pysymme houkuttelevana kaupunkina täällä asuville ja muualta tuleville.

Lopuksi haluaisin vielä muistuttaa monia puhuttavista asioista. Liha on kerrassaan erinomaista lähiruokaa ja paikallisia palveluja tulee suosia ja elinkeinojen välinen saumaton ja rakentava yhteistyö tuottaa parhaan lopputuloksen. Ilmastonmuutos ei kyllä meillä näy millään muotoa ja yhtään kaivosta tänne ei ole tällä hetkellä tiedossa tai tulossa. Mielestäni sitä keskustelua meillä nyt ei kannata pitää jatkuvasti yllä. Vastakkainasettelulla emme voita mitään ja uhkakuvia ei kannata viljellä.

Kiitän kuluneen vuoden yhteistyöstä ja toivotan teille kaikille hyvää joulua ja menestystä tulevalle vuodelle. Muistattehan varata aikaa myös itsellenne ja läheisille, sekä lepoon ja virkistykseen.

Mika Määttä

kaupunginvaltuuston pj. (kesk.)

Kuusamo

